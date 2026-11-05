Milei en España: cuestionó al socialismo frente a Sánchez, reforzó el reclamo por Malvinas y se reunió con dirigentes de la derecha

El Presidente participó de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, donde defendió su programa económico y volvió a equiparar socialismo y fascismo. Protagonizó un frío saludo con el jefe del Gobierno español, reivindicó las acciones argentinas contra la explotación petrolera británica en Malvinas y mantuvo encuentros con Santiago Abascal e Isabel Díaz Ayuso. También se ausentó de la ceremonia inaugural y de la cena ofrecida por los reyes.

El presidente Javier Milei desarrolló entre el miércoles y este jueves una nueva visita a España, marcada por su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana, sus cuestionamientos al socialismo frente al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, y una serie de encuentros con dirigentes de la derecha española.

Durante su intervención ante los mandatarios reunidos en Madrid, el jefe de Estado argentino defendió los resultados de su programa económico, volvió a establecer una equivalencia entre socialismo y fascismo y dedicó una parte importante de su discurso al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, particularmente a las acciones judiciales impulsadas contra la explotación petrolera británica.

La visita, la octava que realiza Milei a España desde que asumió la Presidencia, se produjo apenas dos semanas después de su último viaje a Madrid, durante el cual había calificado a Sánchez de «impresentable dictador» y profundizado sus diferencias con el gobierno socialista.

Esta vez, ambos mandatarios coincidieron en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana, desarrollada en la Galería de las Colecciones Reales, con la presencia del rey Felipe VI y representantes de los 22 países que integran la comunidad.

El encuentro estuvo precedido por una particular decisión del Presidente argentino: no asistió a la ceremonia inaugural del miércoles en el Teatro Real ni a la cena de gala ofrecida posteriormente por los reyes de España. En cambio, dedicó parte de esa jornada a reunirse con Santiago Abascal, presidente del partido Vox y uno de sus principales aliados políticos europeos.

Un frío saludo con Sánchez y nuevas críticas al socialismo

La llegada de Milei a la sesión plenaria del jueves concentró la atención por su primer encuentro cara a cara con Pedro Sánchez después de los reiterados enfrentamientos públicos entre ambos.

El Presidente argentino saludó cordialmente al rey Felipe VI, con quien intercambió algunas palabras, pero su contacto con Sánchez se limitó a un breve apretón de manos, sin conversación.

Poco después, durante su exposición ante los jefes de Estado y de Gobierno, Milei volvió a cuestionar al socialismo y lo vinculó directamente con el fascismo.

Para desarrollar esa posición recurrió a una cita atribuida al escritor y diplomático español Salvador de Madariaga, según la cual «el socialismo es fascista en política y el fascismo es socialista en economía».

El mandatario sostuvo que ambas corrientes concentran las decisiones en manos de una minoría y utilizan la dependencia económica como instrumento de dominación política.

En esa línea, afirmó que socialistas y fascistas «comparten el odio por el libre mercado, adoran la intervención del Estado, nacionalizan empresas, regulan la economía, controlan los medios de comunicación y se dedican a esparcir propaganda y adoctrinamiento».

También cuestionó las agendas que definió como progresistas y que, según su interpretación, están ganando terreno en Europa.

Aunque Sánchez se encontraba presente, Milei no lo mencionó directamente durante esa parte de su intervención.

Las expresiones provocaron una respuesta del Gobierno español, que rechazó la comparación entre socialismo y fascismo y cuestionó la utilización de la referencia histórica a Madariaga.

Al finalizar la cumbre, Sánchez evitó profundizar el enfrentamiento personal y defendió el diálogo entre gobiernos de distintas orientaciones políticas.

«Los presidentes estamos para unir y el insulto no forma parte de mi forma de entender la política», expresó el mandatario español.

También sostuvo que las diferencias ideológicas forman parte de la diversidad de la comunidad iberoamericana y no deberían impedir la cooperación entre sus integrantes.

La defensa del programa económico argentino

En su discurso, Milei también presentó ante los mandatarios iberoamericanos un balance de las medidas económicas implementadas desde diciembre de 2023.

Aseguró que su gobierno recibió una economía con un déficit consolidado equivalente a 15 puntos del Producto Bruto Interno y defendió la velocidad del ajuste fiscal aplicado durante los primeros meses de gestión.

Según expuso, el Ejecutivo eliminó cinco puntos de déficit del Tesoro durante el primer mes y logró terminar con el desequilibrio del Banco Central en seis meses.

También afirmó que su administración redujo impuestos por un monto equivalente a cuatro puntos del PBI y eliminó más de 18.000 regulaciones que, según su evaluación, obstaculizaban la actividad económica.

En materia de inversiones, sostuvo que el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) recibió solicitudes de adhesión por más de 210.000 millones de dólares en distintos sectores productivos.

El Presidente presentó esos resultados como parte de una transformación económica basada en la reducción de la intervención estatal, la defensa de la propiedad privada y la apertura a las inversiones.

Asimismo, cuestionó a los gobiernos que, según sostuvo, invocan la defensa de los derechos humanos mientras restringen libertades individuales y persiguen a opositores.

En ese contexto, mencionó los recientes resultados electorales de Chile, Colombia y Perú como expresiones de lo que describió como una reacción democrática contra el intervencionismo estatal.

Malvinas: un reclamo diplomático y judicial contra la explotación petrolera

Uno de los capítulos más importantes del discurso estuvo dedicado a las Islas Malvinas y a la controversia con el Reino Unido por la explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur.

Milei reivindicó el reclamo argentino de soberanía y recordó que, de acuerdo con el principio jurídico de sucesión territorial, la Argentina heredó de España los títulos sobre las islas.

«Para los argentinos, Malvinas es una causa sagrada», afirmó ante los representantes iberoamericanos.

El Presidente cuestionó especialmente el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion, en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado mediante licencias británicas otorgadas a las compañías Rockhopper y Navitas.

Según sostuvo, esas operaciones afectan recursos naturales sobre los que la Argentina reclama derechos soberanos y contradicen las resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a evitar modificaciones unilaterales mientras persista la controversia.

En ese marco, repasó las medidas adoptadas por el Gobierno nacional, entre ellas procedimientos administrativos sancionatorios y denuncias penales contra las empresas involucradas y sus directivos.

También recordó que la Argentina inició un arbitraje internacional contra el Reino Unido, de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y solicitó medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para impedir el inicio o la continuidad de la explotación petrolera.

Estas actuaciones habían sido iniciadas durante octubre y fueron reivindicadas nuevamente por Milei en su exposición.

«Al gobierno británico le reiteramos nuestra disposición a negociar de acuerdo con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas», expresó.

La intervención coincidió con la aprobación de un nuevo comunicado especial de la Cumbre Iberoamericana sobre Malvinas, en el que los países participantes respaldaron la reanudación de negociaciones entre Argentina y el Reino Unido para alcanzar una solución pacífica a la disputa de soberanía.

El documento también cuestionó las medidas unilaterales vinculadas con la explotación de recursos naturales en el área y advirtió sobre el incremento de la presencia militar británica.

El encuentro con Abascal y la ausencia en la cena de los reyes

La actividad política de Milei había comenzado el miércoles por la noche, cuando mantuvo un encuentro con Santiago Abascal, titular de Vox, fuerza que participa de las elecciones generales españolas previstas para el próximo 29 de noviembre.

La reunión permitió concretar un encuentro que había quedado pendiente durante la visita del Presidente argentino a Madrid del 21 de octubre.

En aquella oportunidad, Abascal se encontraba desarrollando actividades de campaña fuera de la capital española y ambos dirigentes solo habían podido mantener una conversación por videollamada.

Esta vez compartieron una reunión presencial, posteriormente difundida en fotografías oficiales.

«Esta noche me he reunido con mi amigo y aliado Javier Milei», escribió Abascal en su cuenta de X, donde también agradeció la participación del mandatario argentino en la Cumbre Iberoamericana.

La cercanía entre ambos dirigentes se mantiene desde antes de la llegada de Milei a la Casa Rosada y se consolidó mediante encuentros políticos organizados por Vox y su fundación vinculada, Disenso.

La reunión coincidió con la ausencia del Presidente argentino en la inauguración oficial de la cumbre, celebrada en el Teatro Real con la presencia de Felipe VI, la reina Letizia y Pedro Sánchez.

Milei tampoco asistió a la cena de gala que los monarcas ofrecieron posteriormente en el Palacio Real.

Según la información difundida por Presidencia, ninguna de esas actividades figuraba entre los compromisos previstos en su agenda.

Tampoco se concretó una audiencia bilateral con el rey Felipe VI ni una reunión institucional con Sánchez, más allá del saludo protocolar durante la sesión del jueves.

Otra reunión con Isabel Díaz Ayuso

La agenda de Milei en España incluyó además un nuevo encuentro con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y una de las dirigentes del Partido Popular con quienes mantiene una relación política cercana.

La reunión se desarrolló este jueves, después de la sesión plenaria, en el hotel donde se alojaba la comitiva presidencial.

Ambos dirigentes ya se habían encontrado el 21 de octubre, durante la visita anterior de Milei, cuando analizaron la situación política de Argentina y España y distintos asuntos de interés bilateral.

En esa oportunidad, Díaz Ayuso también lo había invitado a participar de la Cumbre Iberoamericana, mientras el mandatario argentino le había extendido una invitación para visitar Buenos Aires.

El nuevo contacto se produjo en medio de la campaña electoral española, en la que el Partido Popular y Vox buscan desplazar del gobierno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), encabezado por Sánchez.

Condolencias por la tragedia ferroviaria de Toledo

Al comenzar su intervención en la cumbre, Milei expresó además sus condolencias por la tragedia ferroviaria ocurrida el miércoles 28 de octubre en Toledo.

El Presidente mencionó un balance de 69 víctimas fatales, entre ellas dos ciudadanos argentinos, y transmitió el acompañamiento del Gobierno nacional a las familias.

También deseó una pronta recuperación a los heridos y manifestó la solidaridad argentina con el pueblo español.

Fue uno de los primeros asuntos que abordó antes de comenzar su exposición sobre las relaciones iberoamericanas, el liberalismo económico y la situación de Malvinas.

Una cumbre con ausencias y acuerdos regionales

La XXX Cumbre Iberoamericana reunió en Madrid a delegaciones de los 22 países de la comunidad, aunque solo alrededor de diez jefes de Estado y de Gobierno participaron personalmente.

Entre las ausencias más relevantes estuvieron las de Luiz Inácio Lula da Silva, de Brasil, y Claudia Sheinbaum, de México, mientras otros países estuvieron representados por funcionarios de sus respectivos gobiernos.

El encuentro abordó iniciativas de cooperación vinculadas con inteligencia artificial, transformación digital, movilidad académica, educación y coordinación frente a emergencias.

En ese contexto, el rey Felipe VI llamó a fortalecer el diálogo entre países de diferentes orientaciones políticas y defendió el multilateralismo frente al escenario internacional de creciente confrontación.

La participación de Milei combinó así su exposición institucional con una agenda de contactos políticos concentrada en dirigentes españoles cercanos a sus posiciones ideológicas, sin encuentros bilaterales con el gobierno socialista.

Concluidas las actividades en Madrid, el Presidente tenía previsto emprender este jueves el regreso a la Argentina a bordo del avión oficial ARG-01, con una escala técnica en las Islas Canarias. Su llegada a Buenos Aires está programada para la mañana del viernes 6 de noviembre.