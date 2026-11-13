Tanti busca sumar una carrera terciaria y avanza en conversaciones con la Universidad Provincial de Córdoba

El intendente Emiliano Paredes recibió al director de la Sede Regional Villa Carlos Paz de la UPC, Maximiliano Ibáñez. Durante el encuentro recorrieron la Universidad Popular Raúl Alfonsín y analizaron alternativas para ampliar la oferta educativa.

La Municipalidad de Tanti inició gestiones con la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) para evaluar la posibilidad de incorporar una carrera de nivel terciario en la localidad y ampliar las oportunidades de formación para jóvenes y adultos.

En ese marco, el intendente Emiliano Paredes recibió al director de la Sede Regional Villa Carlos Paz «Arturo U. Illia» de la UPC, Maximiliano Ibáñez, con quien mantuvo una reunión destinada a explorar posibles líneas de articulación institucional.

El encuentro incluyó un recorrido por las instalaciones de la Universidad Popular «Raúl Alfonsín», donde actualmente se desarrollan capacitaciones y propuestas de formación en distintos oficios.

De la actividad también participaron integrantes de los equipos municipales de Gobierno y Turismo, quienes acompañaron la presentación del espacio y compartieron las experiencias educativas que se vienen desarrollando en Tanti.

Durante la reunión se analizaron alternativas para incorporar una propuesta de educación superior en la localidad, aprovechando la infraestructura disponible y las posibilidades de vinculación con la Universidad Provincial de Córdoba.

Desde el municipio destacaron que el objetivo es facilitar el acceso a estudios terciarios, especialmente para quienes actualmente deben trasladarse a otras localidades para continuar su formación.

La iniciativa se encuentra en una etapa de diálogo y articulación institucional, en la que se evaluarán las condiciones y posibilidades de avanzar con una oferta académica.

La Municipalidad señaló que continuará trabajando con instituciones educativas provinciales para ampliar las alternativas de formación profesional y superior, tomando como punto de partida las actividades que ya se desarrollan en la Universidad Popular Raúl Alfonsín.