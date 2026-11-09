Abel Pintos emocionó al papa León XIV con una interpretación de «La llave» en el Cottolengo Don Orione

El cantante se presentó este lunes ante el Pontífice durante su visita a la institución de Claypole. Acompañado por el coro de residentes, protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro. «Gracias por la música», expresó León XIV.

Abel Pintos protagonizó este lunes 9 de noviembre uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV a la Argentina, al interpretar su canción «La llave» frente al Pontífice en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires.

La presentación se desarrolló durante el encuentro del Papa con residentes, trabajadores y autoridades de la institución, dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad.

Acompañado por guitarristas y por el coro del establecimiento, integrado por jóvenes y residentes, Pintos interpretó uno de sus temas más conocidos mientras León XIV seguía atentamente la actuación.

Al comenzar su discurso, el Pontífice agradeció especialmente el recibimiento y la presentación artística. «Gracias a todos por la música y por recibirme con tanto entusiasmo y alegría», expresó.

El cantante había anticipado la emoción que le provocaba participar de la visita papal. «Soy un hombre de fe», había señalado durante los preparativos, y reconoció que cantar ante León XIV representaba uno de los acontecimientos más significativos de su trayectoria.

Para la ocasión, Pintos también encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma del Papa. Una fue destinada como obsequio al Pontífice, otra para el Cottolengo Don Orione y la tercera para su colección personal.

Durante su visita, León XIV destacó la tarea de la institución y dejó un mensaje especialmente dirigido a las personas con discapacidad.

«Sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición», afirmó, y sostuvo que el progreso de una nación también debe medirse por la manera en que recibe y acompaña a quienes tienen necesidades especiales.

El encuentro formó parte de la segunda jornada del Papa en Argentina, que continuó con una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires.