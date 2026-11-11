La visita del Papa movilizó multitudes y le dio oxígeno al turismo argentino

Las celebraciones encabezadas por León XIV convocaron a millones de fieles y generaron un movimiento extraordinario de viajeros en distintos puntos del país. Según CAME, el impacto se extendió a la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio, mientras que los feriados también favorecieron las escapadas turísticas. Córdoba fue uno de los principales escenarios de la histórica visita.

La visita del papa León XIV a la Argentina provocó una movilización multitudinaria que trascendió las celebraciones religiosas y se convirtió en uno de los principales acontecimientos turísticos del año. Millones de personas participaron de las actividades del Pontífice, mientras que los desplazamientos desde distintas provincias y países vecinos generaron un movimiento extraordinario en el transporte, la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Un relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) destacó el impacto de la visita sobre la actividad turística, en una semana en la que las peregrinaciones religiosas coincidieron con feriados que también favorecieron las escapadas recreativas.

Buenos Aires, Córdoba y Luján concentraron las principales convocatorias, aunque sus efectos se extendieron hacia otras localidades y destinos turísticos. El movimiento presentó una característica particular: junto con las estadías tradicionales, hubo una importante cantidad de viajeros que se trasladaron exclusivamente para participar de las celebraciones y regresaron a sus lugares de origen en el mismo día.

De esta manera, el acontecimiento generó una fuerte circulación de personas y oportunidades de consumo, aunque con resultados diferentes según el destino, la duración de las visitas y los servicios utilizados.

Córdoba: más de 650 mil fieles y una movilización de alcance internacional

La misa que León XIV celebró este martes en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) reunió a más de 650.000 personas, según las cifras difundidas por el Vaticano y recogidas por CAME.

La magnitud de la convocatoria se reflejó especialmente en el movimiento del transporte terrestre. La Terminal de Ómnibus de Córdoba llegó a triplicar su flujo habitual de pasajeros en comparación con feriados de alta demanda, con la llegada de contingentes procedentes de distintos puntos del país y de naciones vecinas.

Entre los peregrinos internacionales hubo visitantes de Chile, Paraguay, Brasil y Perú, mientras que desde Argentina arribaron grupos de Chaco, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán, Mendoza y Santa Fe, entre otras provincias.

Solo desde La Rioja viajaron más de 6.700 personas, de acuerdo con la información de las autoridades policiales de esa provincia.

La demanda de alojamiento también experimentó un incremento, aunque no en la misma proporción que la cantidad de asistentes a la celebración. En Córdoba capital, la ocupación hotelera promedio rondó el 60%, con numerosos establecimientos que alcanzaron su capacidad máxima, especialmente en los segmentos de alta gama.

Además, unos 4.500 peregrinos habían solicitado alojamiento en establecimientos religiosos desde septiembre, mientras que las búsquedas de hospedaje en Córdoba y Alta Gracia a través de Airbnb registraron aumentos interanuales superiores al 400%.

La diferencia entre la asistencia multitudinaria y la ocupación hotelera responde, en buena medida, a la modalidad de viaje de los peregrinos. Muchos participaron de la misa mediante excursiones organizadas, servicios especiales de transporte o traslados en vehículos particulares, sin permanecer más de una jornada en la ciudad.

El informe también consignó la dimensión económica de la organización del acontecimiento. El costo total del operativo en Córdoba fue estimado en 23.000 millones de pesos, de los cuales 9.300 millones correspondieron al Gobierno provincial y los restantes 13.700 millones quedaron a cargo del Arzobispado.

Buenos Aires: millones de fieles y un impacto superior a los 88 millones de dólares

La Ciudad de Buenos Aires fue otro de los grandes epicentros de la visita papal.

La misa celebrada el lunes 9 convocó a 2,5 millones de personas, mientras que la vigilia encabezada por el Pontífice el martes, en el Monumento a los Españoles, reunió a cerca de un millón de jóvenes, de acuerdo con las estimaciones recogidas por CAME.

El movimiento religioso se tradujo en un importante flujo turístico. Según el Ente de Turismo porteño, entre el 6 y el 10 de noviembre llegaron a la ciudad 1,24 millones de visitantes.

De ese total, 242.000 fueron turistas con pernocte, entre ellos 165.000 argentinos y 77.000 extranjeros. El resto, cerca de un millón de personas, correspondió a excursionistas que visitaron la ciudad sin alojarse.

El impacto económico fue estimado en más de 88 millones de dólares, con una ocupación hotelera promedio del 75%.

La gastronomía tuvo un protagonismo particular. En los alrededores del Monumento a los Españoles se instalaron más de 160 puestos gastronómicos y foodtrucks, distribuidos en siete sectores para atender a los asistentes.

A esa propuesta se sumaron alrededor de 90 restaurantes, bares y establecimientos gastronómicos que participaron de la iniciativa “Menú Papa León”, con promociones y descuentos especiales durante la semana de la visita.

Buenos Aires también aprovechó el acontecimiento para ofrecer recorridos turísticos vinculados con su historia religiosa, incluyendo visitas guiadas por los circuitos papales de Monserrat y Flores y propuestas relacionadas con Mama Antula.

De esta manera, las celebraciones no solo concentraron una convocatoria excepcional, sino que permitieron articular actividades culturales y comerciales para extender el movimiento turístico durante varios días.

Luján, con una convocatoria prevista de dos millones de personas

El recorrido argentino de León XIV tiene este miércoles otro de sus momentos centrales en Luján, donde se esperaba una concurrencia cercana a los dos millones de fieles.

La ciudad bonaerense llegó a la jornada con una ocupación hotelera anticipada superior al 90%, según los datos municipales incluidos en el relevamiento de CAME.

El interés también quedó reflejado en las plataformas de alojamiento. Las búsquedas en Booking aumentaron más del 1.800% interanual, mientras que Airbnb informó un crecimiento superior al 500%.

Estas cifras corresponden a las previsiones y consultas previas al encuentro, por lo que el balance definitivo de asistentes y actividad turística deberá establecerse una vez finalizadas las celebraciones.

Los feriados también alentaron las escapadas

Más allá del turismo religioso, el informe de CAME identificó un segundo factor que contribuyó al movimiento turístico: las escapadas recreativas realizadas durante el fin de semana y los feriados extraordinarios vinculados con la visita papal.

El descanso nacional del lunes 9 permitió extender las estadías en determinados destinos, mientras que los feriados adicionales establecidos en algunas jurisdicciones generaron diferentes posibilidades de viaje según la región.

La Costa Atlántica bonaerense mostró resultados positivos, favorecida por las condiciones meteorológicas, las propuestas culturales, los encuentros deportivos y las reservas de último momento.

Sin embargo, el comportamiento turístico fue muy desigual. Mientras algunos destinos registraron niveles de ocupación cercanos al 100%, otros no alcanzaron el 40%.

En conjunto, Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis informaron un impacto económico superior a los 34.300 millones de pesos, de acuerdo con los relevamientos provinciales incorporados por CAME.

Las estadías cortas, los viajes de cercanía y las decisiones de último momento estuvieron entre las características predominantes del período.

Un impacto económico que fue más allá de los hoteles

Uno de los aspectos más relevantes del balance es que la movilización de millones de personas no produjo necesariamente un crecimiento equivalente en las pernoctaciones.

El turismo religioso tuvo una fuerte presencia de excursionistas, peregrinos organizados y familias que viajaron y regresaron en el día. Esa modalidad distribuyó el impacto económico entre diferentes actividades, con beneficios especialmente visibles en el transporte, los servicios gastronómicos y el comercio.

En cambio, los destinos que lograron captar visitantes durante varias jornadas tuvieron mayores posibilidades de trasladar esa demanda a la actividad hotelera y a otros consumos turísticos.

El informe también puso de manifiesto la importancia de los grandes acontecimientos para movilizar visitantes en períodos de menor actividad, aunque con resultados condicionados por las características de cada destino y por la capacidad de transformar la concurrencia en consumo efectivo.

La visita de León XIV dejó así dos movimientos simultáneos: una peregrinación religiosa de dimensiones excepcionales y un flujo turístico recreativo que aprovechó los días de descanso.

Para CAME, la combinación de ambos fenómenos aportó un impulso significativo a numerosas economías regionales, en un contexto en el que la actividad turística y comercial continúa enfrentando dificultades para sostener sus niveles de consumo.