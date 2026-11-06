Sansone propone repensar el turismo de Villa Carlos Paz: más visitantes, nuevos eventos y menos dependencia del verano

El nuevo presidente de ASHOGA sostiene que la principal preocupación del sector hotelero y gastronómico debe ser recuperar visitantes y generar ventas. Propone trabajar con el municipio en el desarrollo de un centro de reuniones y eventos para reducir la estacionalidad, revisar costos sin comprometer las cuentas públicas y abrir la asociación a nuevas generaciones de empresarios. “Tenemos que pasar a ser actores con opinión”, afirmó.

El nuevo presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de Villa Carlos Paz (ASHOGA), Mario Sansone, considera que el sector necesita modificar el orden de sus prioridades. En un escenario económico complejo, atravesado por cambios en el consumo y una competencia cada vez mayor entre destinos, entiende que la principal preocupación ya no puede limitarse a las tarifas, los costos o las condiciones en que compiten los establecimientos. El desafío es recuperar clientes.

“Ya la discusión no es la tarifa, la competencia, la competencia desleal o lo que fuere, ya el tema es la venta, el cliente, quien viene a generar la riqueza dentro de nuestra ciudad”, sostuvo durante una entrevista con VillaNos Radio.

Y utilizó una imagen que resume con particular claridad su diagnóstico: “Nuestros establecimientos, sean hoteleros, gastronómicos, pueden ser más aggiornados, con más equipamiento, más lindos o no, pero sin el cliente y sin los recursos humanos, son sólo escenografía”.

La definición expresa el enfoque que Sansone pretende imprimirle a su gestión al frente de ASHOGA. Los empresarios pueden invertir en infraestructura, equipamiento y capacitación, pero necesitan que Villa Carlos Paz genere motivos suficientes para atraer visitantes y sostener una actividad económica que no dependa exclusivamente de los momentos de mayor movimiento turístico.

Desde esa perspectiva, el dirigente plantea que las instituciones empresariales deben involucrarse más activamente en la elaboración de propuestas y trabajar con el Estado para encontrar soluciones que permitan recuperar demanda.

Entre las iniciativas que quiere impulsar aparece una de especial relevancia para el futuro del destino: avanzar en el desarrollo de un centro de reuniones y eventos capaz de atraer congresos, encuentros profesionales y otras actividades durante los meses de menor ocupación.

La propuesta forma parte de una agenda más amplia que incluye revisar costos impositivos y de servicios, fortalecer la articulación con el municipio y otras entidades empresariales, y abrir ASHOGA a las nuevas generaciones de hoteleros y gastronómicos.

Un centro de reuniones para romper con la estacionalidad

Sansone considera que Villa Carlos Paz dispone de ventajas importantes para posicionarse en el turismo de reuniones: su ubicación en el centro del país, la cercanía con el aeropuerto internacional de Córdoba y una infraestructura hotelera y gastronómica que necesita mantener niveles de actividad más regulares durante el año.

El problema, desde su mirada, es cómo aprovechar esas condiciones para generar nuevos motivos de visita.

“Cualquier evento, tenga la magnitud que tiene, le cambia la temperatura a la ciudad”, afirmó.

La expresión apunta al efecto que una actividad convocante puede producir sobre toda la economía local. No solamente por las habitaciones que se ocupan, sino también por el movimiento en restaurantes, comercios, transporte, servicios y otras actividades vinculadas con el turismo.

La intención es que esos efectos dejen de depender de acontecimientos aislados y puedan convertirse en una fuente sostenida de demanda.

Sansone planteó que contar con un espacio adecuado para reuniones y eventos, capaz de recibir incluso una actividad mensual, permitiría comenzar a reducir la dependencia de las temporadas altas.

La propuesta apunta a incorporar un segmento turístico que pueda funcionar durante buena parte del año, aprovechando la capacidad instalada de la ciudad en períodos tradicionalmente menos concurridos.

Por ahora, se trata de una iniciativa que ASHOGA pretende desarrollar y poner a consideración del Gobierno municipal.

El dirigente explicó que todavía deben estudiarse las alternativas edilicias, la logística y las condiciones necesarias para concretarla. Incluso la definición sobre la eventual construcción de un edificio específico debería surgir de ese trabajo conjunto.

La entidad empresaria podría contribuir con estudios, planificación y propuestas, mientras que su implementación requeriría acuerdos con el Estado y eventualmente otros actores.

Para Sansone, lo importante es comenzar a discutir una estrategia que permita ampliar el calendario turístico de Villa Carlos Paz y generar movimiento económico más allá del verano, los fines de semana largos y las fechas tradicionales.

“Llevar el problema en una mano y la solución en la otra”

La iniciativa del centro de reuniones expresa también el papel que Sansone quiere darle a ASHOGA.

El nuevo presidente considera que las instituciones deben dejar de limitarse a observar los acontecimientos o expresar opiniones sobre los problemas que afectan a sus representados.

“Creemos que debemos pasar a ser, digamos, actores con opinión”, afirmó.

Y explicó esa postura mediante una definición que pretende convertir en criterio de gestión: “Plantear el problema, llevar el problema en una mano y en la otra mano la que nosotros entendemos que es la solución”.

El dirigente entiende que la velocidad de los cambios económicos y tecnológicos obliga a las entidades empresariales a revisar sus tiempos de respuesta.

Los hábitos de consumo, las formas de comunicación, las preferencias de los turistas y las condiciones de competencia se modifican rápidamente. En ese contexto, considera insuficiente esperar que las dificultades se profundicen para después reclamar una respuesta de las autoridades.

Su propuesta es que ASHOGA trabaje previamente sobre posibles soluciones, elabore alternativas y participe de manera más activa en las decisiones relacionadas con el desarrollo turístico.

Ese enfoque también exige, según planteó, un mayor conocimiento mutuo entre el sector privado y el Estado.

Los empresarios deben comprender las posibilidades y limitaciones de la administración pública, mientras que los funcionarios necesitan reconocer los tiempos y las necesidades de establecimientos que deben tomar decisiones cotidianas para sostener su actividad.

Más diálogo con el municipio, pero también mayor velocidad

Sansone valoró la relación institucional que ASHOGA mantiene con el Gobierno municipal y reconoció que durante los últimos años existieron canales de diálogo y trabajo conjunto.

Sin embargo, entiende que el escenario actual exige avanzar más rápidamente desde las conversaciones hacia las decisiones.

“El diálogo está abierto, la oportunidad, la fotografía, la coyuntura nos está obligando a avanzar un paso en eso, en ir más allá, en tratar de acelerar los tiempos”, sostuvo.

Y reforzó el planteo con otra frase: “Lo vertiginoso de lo que pasa no nos da tiempo”.

La intención no es abandonar el intercambio institucional, sino darle mayor capacidad para producir resultados concretos.

En ese sentido, el centro de reuniones aparece como una de las propuestas que ASHOGA pretende llevar al municipio, junto con otras vinculadas con los costos de funcionamiento de la actividad.

Sansone adelantó que la nueva conducción buscará discutir asimetrías impositivas y tarifas de servicios que considera desfavorables para los establecimientos hoteleros y gastronómicos.

Pero introdujo una condición que considera indispensable: cualquier modificación debe contemplar las posibilidades económicas del Estado.

“Hay una condición sine qua non en un momento tan crítico como el que transitamos, que es no quebrar el equilibrio fiscal”, afirmó.

El dirigente sostiene que corregir desequilibrios y mejorar la competitividad del sector no debería significar trasladar automáticamente nuevos costos al presupuesto municipal.

Por eso también mencionó la participación de capital privado como una alternativa que merece ser evaluada para determinados proyectos de infraestructura.

Su planteo combina así dos objetivos: mejorar las condiciones para que las empresas puedan trabajar y preservar la sostenibilidad económica de las soluciones que se propongan.

Un verano que obliga a mirar más allá de la temporada

Las perspectivas para el verano 2026-2027 también formaron parte de la entrevista.

Sansone describió un escenario atravesado por factores que pueden modificar rápidamente las decisiones de los turistas, desde la evolución general de la economía hasta las condiciones cambiarias y climáticas.

Entre las principales preocupaciones mencionó la competencia de Brasil, particularmente por las variaciones que pueden producirse en los costos relativos de vacacionar en destinos argentinos o del país vecino.

También hizo referencia a la influencia del clima sobre las decisiones de viaje y el movimiento turístico.

Frente a esas variables, que en buena medida escapan a las posibilidades de intervención local, el dirigente propuso concentrarse en aquello que Villa Carlos Paz sí puede modificar: fortalecer su oferta, generar nuevas actividades y mejorar las condiciones para competir.

Sin desconocer las dificultades, procuró sostener una mirada optimista ante lo que describió como una posible tormenta económica.

Esa incertidumbre refuerza, en su diagnóstico, la importancia de no depender de una única temporada para garantizar el funcionamiento de una actividad que necesita sostener inversiones, empleo y servicios durante todo el año.

Continuidad institucional y nuevas prioridades

Sansone asumió la presidencia de ASHOGA después de dos períodos de Carolina Sacilotto, cuya gestión reivindicó especialmente por el trabajo realizado durante los años posteriores a la pandemia.

Lejos de presentar el recambio como una ruptura, definió la transición con tres palabras: “Continuidad en armonía”.

El nuevo presidente destacó que la conducción anterior consiguió ordenar las cuentas de la asociación y recomponer aspectos institucionales y administrativos en una etapa particularmente difícil para el sector.

“Hoy tenemos una institución no sólo saneada económicamente, sino en lo institucional, en lo formal”, afirmó.

También reconoció la trayectoria de Sacilotto como la primera mujer que presidió ASHOGA y expresó su deseo de que otras empresarias puedan ocupar esa responsabilidad en el futuro.

Sobre esa base, la nueva comisión pretende incorporar prioridades que respondan al escenario actual, tanto en materia de competitividad turística como en el funcionamiento interno de la entidad.

Una de ellas será facilitar la participación de las nuevas generaciones de empresarios hoteleros y gastronómicos.

Abrir las puertas a quienes ya trabajan en las empresas familiares

Sansone explicó que numerosos establecimientos de Villa Carlos Paz atraviesan procesos de recambio generacional.

Hijos y nietos de familias vinculadas históricamente con la hotelería y la gastronomía participan activamente de la administración de los negocios, pero no siempre pueden integrarse formalmente a ASHOGA.

El obstáculo, según describió, se relaciona con las condiciones estatutarias que regulan la incorporación de socios y con el hecho de que quienes actualmente gestionan los establecimientos no necesariamente son sus titulares legales.

La propuesta consiste en estudiar una figura de socio adherente que permita sumar a esos empresarios a la actividad institucional.

Sansone se refirió especialmente a segundas y terceras generaciones, jóvenes de menos de 40 o 50 años que tienen interés en participar y aportar nuevas perspectivas, pero encuentran dificultades formales para hacerlo.

“Hay jóvenes que tienen intenciones de participar en institución y eso ya es, digamos, como una bendición”, expresó.

La intención es avanzar con esa reforma durante los primeros meses de 2027.

Para el nuevo presidente, incorporar esas generaciones permitirá renovar dirigentes, ampliar la representación de la entidad y garantizar su continuidad a largo plazo.

“Lo más importante es la continuidad de la institución en el tiempo”, sostuvo.

La renovación también pretende extenderse a la relación con otras organizaciones empresariales de Villa Carlos Paz.

Sansone destacó el vínculo con la Cámara de Turismo y valoró el proceso de recuperación institucional del Centro Comercial, Industrial, Profesional y de Servicios.

“Bienvenido sea que se reflote el Centro Comercial”, afirmó.

Desde su perspectiva, cada entidad tiene un papel específico, pero la estrecha relación entre turismo, comercio, gastronomía, servicios y actividad inmobiliaria hace necesario fortalecer los espacios de colaboración.

ASHOGA, remarcó, conserva su función de representación gremial empresaria del sector hotelero y gastronómico, pero eso no impide trabajar junto con otras instituciones en objetivos compartidos para la ciudad.

Del diagnóstico a las propuestas

Las primeras definiciones de Sansone al frente de ASHOGA muestran una conducción que pretende concentrarse en una preocupación central: cómo generar más actividad para los establecimientos que sostienen buena parte de la economía de Villa Carlos Paz.

La recuperación de visitantes ocupa el primer lugar de esa agenda. A partir de allí aparecen el desarrollo del turismo de reuniones, la reducción de la estacionalidad, la revisión de costos y una relación con el municipio que permita avanzar con mayor rapidez hacia decisiones concretas.

En paralelo, la asociación buscará ampliar su base de participación y preparar el recambio de dirigentes que permita sostener su representatividad en los próximos años.

El proyecto de un centro de reuniones será una de las primeras oportunidades para poner a prueba ese enfoque. Su desarrollo exigirá pasar de la idea a los estudios, evaluar alternativas de infraestructura y construir acuerdos que hagan posible su implementación.

Sansone entiende que Villa Carlos Paz cuenta con una trayectoria turística consolidada y una infraestructura importante, pero que esas condiciones necesitan traducirse en visitantes, consumo y trabajo.

Por eso su diagnóstico no se detiene en la calidad de los edificios ni en el equipamiento de los establecimientos.

Sin clientes y sin trabajadores, toda esa estructura pierde su razón de ser.

La apuesta de la nueva conducción es que ASHOGA tenga un papel más activo para revertir esa situación: no solamente identificar los problemas que enfrenta el sector, sino participar en la construcción de las respuestas que necesita.