Un incendio destruyó un departamento y obligó a evacuar un edificio en Villa Carlos Paz

Cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron en un inmueble de calle Liniers 81. El fuego provocó daños totales en una vivienda del segundo piso y su propietario fue asistido por quemaduras aparentemente leves.

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la noche en un edificio ubicado en Liniers 81, en Villa Carlos Paz, donde las llamas destruyeron un departamento del segundo piso y obligaron a evacuar preventivamente a los ocupantes del inmueble.

El operativo demandó la intervención de cinco dotaciones del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Carlos Paz, cuyos efectivos trabajaron simultáneamente en la evacuación del edificio y la extinción del fuego, que se había concentrado en una vivienda de la segunda planta.

Según informó la institución, el departamento afectado sufrió daños totales como consecuencia del incendio.

Durante el procedimiento, personal del servicio de emergencias Vittal asistió al propietario de la vivienda, quien aparentemente presentaba quemaduras leves en los miembros inferiores.

En el operativo también participaron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) de la Policía de Córdoba y personal de Seguridad VCP, que colaboraron con las tareas desplegadas en el lugar.

Por el momento, las causas que provocaron el incendio permanecen bajo investigación y deberán establecerse a partir de las actuaciones correspondientes.