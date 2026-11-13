Llevaba tres reflectores robados del alumbrado público y fue aprehendido en Cabalango

El hombre, de 28 años, fue interceptado en el sector de El Vergel. Llevaba tres reflectores LED que fueron reconocidos como parte del alumbrado público.

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante la tarde en el sector de El Vergel, en Cabalango, luego de que un vecino alertara a la Policía sobre un individuo que trasladaba elementos aparentemente sustraídos del alumbrado público.

El procedimiento comenzó cuando personal del Escuadrón Motorizado Enduro (EME) recibió una comunicación de la Base de Cabalango sobre la presencia de un hombre que transportaba objetos similares a reflectores y que posteriormente había ingresado a un campo próximo al vado.

Con la información aportada, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo y lograron localizar e interceptar al sospechoso en las inmediaciones.

Durante el control constataron que llevaba tres reflectores de luminaria LED, que fueron reconocidos por personal de la Guardia Local como pertenecientes a la red de alumbrado público.

Ante esta situación, el hombre fue aprehendido y se procedió al secuestro de los tres reflectores recuperados.

Las actuaciones quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.