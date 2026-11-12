“La historia nos une, el futuro nos convoca”: UCR de Pie organiza un encuentro en Villa Carlos Paz

El encuentro, organizado por UCR de Pie e impulsado a nivel local por el exlegislador Rodrigo Serna, se realizará este viernes y sábado en el Hotel El Cid. Habrá charlas, espacios de debate y un cierre a cargo del diputado nacional Pablo Juliano.

Bajo la consigna “La historia nos une, el futuro nos convoca”, un sector de la Unión Cívica Radical (UCR) realizará este viernes 13 y sábado 14 de noviembre un encuentro político en Villa Carlos Paz, con el propósito de generar un espacio de reflexión y debate sobre el presente del partido, los desafíos de Córdoba y el escenario político nacional.

La actividad es organizada por UCR de Pie y tiene como uno de sus principales impulsores a nivel local al exlegislador provincial y empresario hotelero Rodrigo Serna.

Con el lema “Los radicales nos volvemos a encontrar. Esta vez, en Carlos Paz”, la convocatoria propone dos jornadas que combinarán exposiciones de especialistas, intercambio de ideas y debate político, con la participación del diputado nacional Pablo Juliano en el cierre.

El encuentro se desarrollará en el Hotel El Cid, ubicado en Hipólito Yrigoyen 250, y tendrá una programación centrada en el análisis de la realidad argentina y cordobesa, así como en las perspectivas de la actividad política.

Dos jornadas de charlas y debate

Las actividades comenzarán el viernes a las 16, con la recepción de los participantes, mientras que la apertura formal está prevista para las 17.30.

A las 18 se desarrollará la primera exposición, titulada “Argentina y Córdoba: desafíos y oportunidades”, que estará a cargo de Myrian Martínez, magíster en Gestión Política y titular de la Fundación E+E, y Rocío Daghero, licenciada en Relaciones Internacionales.

La propuesta apunta a abrir un espacio de análisis sobre el contexto político y los desafíos que enfrentan tanto el país como la provincia.

Posteriormente, a las 19.30, será el turno de la politóloga Romina Mazzieri, quien participará de la actividad denominada “La política que viene”.

La primera jornada concluirá con una cena prevista para las 21.

El sábado 14, las actividades se retomarán a las 9 con un desayuno, mientras que a las 10 comenzará un debate abierto entre los participantes.

El cierre está programado para las 13, con las conclusiones del encuentro y la participación del diputado nacional Pablo Juliano, uno de los referentes del radicalismo en el Congreso.

Un espacio para discutir el futuro radical

La convocatoria se produce en un momento de discusiones y reacomodamientos dentro del radicalismo cordobés, atravesado por diferentes posiciones sobre el rumbo partidario y las alianzas políticas de cara a los próximos desafíos electorales.

En ese contexto, el encuentro impulsado por UCR de Pie propone recuperar el diálogo entre dirigentes y militantes, poniendo en relación la historia partidaria con los desafíos que plantea el escenario actual.

La elección de Villa Carlos Paz como sede también le otorga protagonismo al radicalismo local, con Serna como uno de los referentes que promueven esta instancia de participación y discusión política.

Quienes deseen participar pueden solicitar información sobre las acreditaciones al teléfono 3513 32-3029.