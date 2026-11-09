Las ventas minoristas pyme cayeron 1,6% en octubre y acumulan una baja del 2% en lo que va del año

El informe de CAME refleja un consumo concentrado en productos esenciales y compras de menor valor. Aunque hubo una leve mejora respecto de septiembre, apenas el 7,1% de los comercios vendió más que un año atrás. En contraste, las operaciones online crecieron un 17,7% interanual.

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas argentinas volvieron a retroceder en octubre, en un escenario marcado por las restricciones en el poder adquisitivo de las familias y las dificultades que enfrenta el comercio para recuperar sus niveles de actividad.

De acuerdo con el último relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas registraron una caída interanual del 1,6% en términos reales, mientras que la comparación con septiembre mostró una leve recuperación del 0,3%.

Con estos resultados, el sector acumula una contracción del 2% en los primeros diez meses de 2026.

El informe describe un mercado en el que los consumidores priorizan los gastos esenciales y limitan las compras de mayor valor. Aunque las celebraciones por el Día de la Madre y el recambio de temporada primavera-verano ayudaron a sostener las ventas en determinados rubros, ese impulso perdió intensidad durante la segunda mitad de octubre.

La disponibilidad de ingresos y las restricciones para financiar consumos continuaron condicionando las decisiones de compra, mientras los comerciantes enfrentaron mayores costos operativos, aumentos de tarifas y dificultades para reponer mercadería.

Apenas el 7% de los comercios logró mejorar sus ventas

Uno de los datos más significativos del relevamiento surge de la evaluación que realizan los propios comerciantes sobre la situación de sus negocios.

El 51,9% de los establecimientos consultados manifestó que su desempeño se mantuvo sin cambios respecto de octubre del año pasado, mientras que un 41% reconoció un empeoramiento.

En contrapartida, solamente el 7,1% aseguró haber registrado una mejora interanual.

Si bien los indicadores muestran una evolución algo menos desfavorable que en septiembre, cuando el 44,3% de los comercios reportaba una caída en su actividad, la proporción de negocios que consigue crecer sigue siendo reducida.

Calzado e indumentaria crecieron, pero alimentos y farmacias retrocedieron

El comportamiento de las ventas fue desigual entre los siete sectores analizados por CAME.

Solo tres consiguieron resultados positivos en la comparación interanual. Los rubros de Calzado y marroquinería y Textil e indumentaria encabezaron las mejoras, ambos con un crecimiento del 3,6%, seguidos por Perfumería, con un avance del 0,8%.

En cambio, las mayores caídas se registraron en actividades vinculadas con el consumo cotidiano y el mantenimiento del hogar.

Rubro Variación interanual Calzado y marroquinería +3,6% Textil e indumentaria +3,6% Perfumería +0,8% Bazar, decoración y muebles -0,5% Ferretería, materiales eléctricos y construcción -3,4% Alimentos y bebidas -3,5% Farmacia -3,7%

Farmacia fue el sector más afectado, con una baja del 3,7%, seguido de cerca por Alimentos y bebidas, que retrocedió un 3,5%.

Los resultados muestran que la recuperación asociada a las compras estacionales no alcanzó para compensar las dificultades que atraviesan otros segmentos del comercio minorista.

Las ventas online crecieron un 17,7%

En medio del retroceso general, el comercio electrónico presentó un comportamiento diferente.

Según CAME, las ventas online realizadas por negocios que también cuentan con locales físicos aumentaron un 17,7% interanual durante octubre. En relación con septiembre, el crecimiento fue del 0,3%.

La diferencia entre el desempeño del canal digital y el resultado general del sector evidencia comportamientos dispares dentro del comercio minorista.

El índice general de CAME contempla las ventas realizadas por los establecimientos relevados bajo todas las modalidades, por lo que el incremento de las operaciones online forma parte del mismo universo comercial.

Por otra parte, el informe señala que la competencia de los canales mayoristas y de los productos importados comercializados mediante plataformas digitales agregó presión sobre los negocios tradicionales.

En ese contexto, las promociones por pago al contado y los planes de financiación bancaria en pocas cuotas fueron herramientas importantes para concretar operaciones.

Más cautela que inversión entre los comerciantes

Las expectativas para los próximos doce meses muestran cierto optimismo, aunque todavía predomina la prudencia.

El 41,1% de los comerciantes considera que la situación de su empresa mejorará durante el próximo año, mientras que el 48,4% espera mantenerse en condiciones similares a las actuales. El 10,5% restante anticipa un deterioro.

Sin embargo, esas expectativas no se traducen por ahora en una mayor disposición a invertir.

El 54,9% de los encuestados considera que no es un momento adecuado para realizar inversiones, frente a apenas un 15,8% que se muestra favorable a destinar nuevos recursos a sus negocios. Otro 29,3% no tiene una posición definida.

El panorama refleja una de las principales dificultades que enfrenta el sector: aun entre quienes esperan una mejora futura, prevalece la decisión de preservar liquidez y evitar compromisos financieros.

Con márgenes de rentabilidad ajustados y un mercado que todavía no logra recuperar el consumo, los comercios pyme continúan privilegiando la rotación de mercadería y el cuidado del capital de trabajo antes que la expansión de sus actividades.