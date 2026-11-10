Histórica visita del papa León XIV: seguí en vivo todas sus actividades en Córdoba

El Pontífice encabezó una celebración ante cientos de miles de fieles en FAdeA, donde recordó al Cura Brochero y a Mama Antula y llamó a construir una patria fraterna y solidaria. Después recorrió las calles de Córdoba hasta el Arzobispado. Por la tarde continuará su agenda en la Catedral.

El papa León XIV protagoniza este martes una jornada histórica en Córdoba, donde celebró una misa multitudinaria ante cientos de miles de fieles en el predio de FAdeA y posteriormente recorrió las principales avenidas del centro de la capital provincial a bordo del Papamóvil, en medio de una enorme convocatoria popular.

El Pontífice había llegado a las 8.57 al Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella, procedente de Buenos Aires, donde fue recibido por el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Sixto Rossi.

La recepción incluyó la participación de estudiantes de distintas escuelas cordobesas, integrantes de organizaciones vinculadas con personas con discapacidad y representantes de la comunidad religiosa.

Tras su llegada, León XIV se trasladó al predio de FAdeA, donde miles de peregrinos lo esperaban desde la noche del lunes, cuando se realizó una vigilia con actuaciones musicales y distintas actividades religiosas.

Una misa multitudinaria con un mensaje sobre el Cura Brochero y la solidaridad

La celebración comenzó alrededor de las 10.18, después de que el Papa recorriera parte del predio en Papamóvil para saludar a los fieles.

Ante una multitud que superó el medio millón de personas, según las estimaciones difundidas durante la jornada, León XIV pronunció una homilía centrada en el ejemplo de los santos y beatos argentinos, con especial atención a dos figuras de fuerte arraigo en el país: San José Gabriel del Rosario Brochero y Mama Antula.

El Pontífice destacó la tradición religiosa cordobesa y recordó a quienes dedicaron sus vidas al servicio de los demás.

«La ciudad de Córdoba, heredera natural de la primera sede episcopal erigida en Argentina, ha sido tierra de santos», expresó.

También dedicó una referencia especial al paisaje serrano para reflexionar sobre la diversidad de caminos de la fe.

«Así como las sierras cordobesas se distinguen por la belleza y variedad armoniosa de sus formas y tonalidades, también los santos y beatos se caracterizan por haber recibido carismas y misiones diferentes», sostuvo.

Al recordar al Cura Brochero, destacó su compromiso evangelizador y su capacidad para llevar el mensaje cristiano a las comunidades del interior.

Asimismo, recuperó la figura de Mama Antula y citó una reflexión de su antecesor, Francisco, sobre la necesidad de acompañar a los sectores más vulnerables.

En otro de los pasajes centrales, León XIV sostuvo que los santos argentinos supieron unir la fe con «el compromiso en la construcción de una patria fraterna y solidaria».

Hacia el final de su homilía, convocó a los fieles a llevar sus convicciones religiosas a todos los ámbitos de la vida cotidiana.

«Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos!», expresó, antes de mencionar la escuela, la familia, el trabajo y los espacios de encuentro como escenarios de esa misión.

La misa concluyó cerca del mediodía, después de una celebración que constituyó uno de los acontecimientos centrales de la visita apostólica de León XIV a la Argentina.

Una multitud acompañó el recorrido del Papamóvil por Córdoba

Finalizada la misa, el Pontífice dejó el predio de FAdeA y se trasladó en un vehículo cerrado hacia el centro de la ciudad.

En las inmediaciones de avenida Colón y Santa Fe, abordó nuevamente el Papamóvil para iniciar un recorrido que permitió a miles de cordobeses verlo de cerca.

La comitiva avanzó por avenida Colón, General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, atravesando sectores donde numerosos fieles permanecían desde las primeras horas de la mañana.

A lo largo del trayecto, familias, grupos de peregrinos y vecinos se reunieron detrás de los vallados para saludar al Pontífice, mientras el vehículo avanzaba lentamente hacia el Arzobispado.

El recorrido culminó en el histórico edificio de Hipólito Yrigoyen 98, donde miles de personas aguardaban el saludo y la bendición desde el balcón.

El lugar tiene un significado especial para la comunidad católica cordobesa, ya que desde ese mismo edificio Juan Pablo II saludó a los fieles durante su visita de 1987, hace 39 años.

La bienvenida de Llaryora

Tras recibir al Papa en el aeropuerto, el gobernador Martín Llaryora publicó un mensaje en sus redes sociales en el que celebró el significado histórico de la visita y destacó la tradición religiosa de la provincia.

«El querido pueblo cordobés se funde en un abrazo estrecho y de cálida bienvenida, te recibimos con los brazos y el corazón abiertos, llenos de fe y alegría», manifestó.

El mandatario recordó que Córdoba es «la tierra del Santo Cura Brochero», reivindicó el legado de los jesuitas y expresó su reconocimiento a los miles de peregrinos que llegaron desde distintos puntos del país y de la región.

También recuperó el mensaje de paz del Pontífice para plantear la necesidad de fortalecer la convivencia social.

«En tiempos de tantas divisiones e individualismo nos interpela tu mensaje de paz, fraternidad y esperanza, nos invita a construir una Argentina más unida, donde el diálogo y el respeto sean el camino», sostuvo.

Cómo continúa la agenda del Papa en Córdoba

Después de su paso por el Arzobispado, León XIV continuará por la tarde con la última actividad pastoral prevista en la provincia.

A las 15.15 encabezará un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Para llegar hasta allí realizará un nuevo traslado en Papamóvil por Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril.

Los fieles podrán acompañar la actividad desde la Plaza San Martín, donde se dispusieron espacios para seguir el encuentro.

Finalizada la reunión, el Pontífice se trasladará al Aeropuerto Ambrosio Taravella.

Su partida de Córdoba está prevista para las 16.55, con destino a Buenos Aires, donde esta noche encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

La visita a la Argentina concluirá el miércoles, con una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, antes de continuar su gira apostólica hacia Perú.