San Antonio de Arredondo convoca a una jornada solidaria de donación de sangre en el IPEM 348

La colecta se realizará este lunes 16 de noviembre, de 8 a 13, en la escuela Gabriel García Márquez. La iniciativa es impulsada por la Cooperativa Integral Regional y la Mutual Floreal Gorini, con el acompañamiento del municipio. La participación está abierta a toda la comunidad y requiere solicitar turno previo.

San Antonio de Arredondo será escenario de una nueva campaña de donación voluntaria de sangre, una iniciativa que busca contribuir al abastecimiento de los bancos de sangre y promover la participación de los vecinos en una práctica fundamental para la atención de emergencias y tratamientos médicos.

La jornada se realizará este lunes 16 de noviembre, de 8 a 13, en las instalaciones del IPEM 348 “Gabriel García Márquez”, ubicado en avenida Cura Brochero 2365.

La convocatoria es organizada por la Cooperativa Integral y la Mutual Floreal Gorini, como parte de sus acciones vinculadas con la salud y el bienestar comunitario. Cuenta además con el acompañamiento de la Municipalidad de San Antonio de Arredondo y la colaboración de la institución educativa, que abrirá sus puertas para recibir a los donantes.

Desde las entidades organizadoras destacaron la importancia de sostener la donación de sangre como una práctica voluntaria, habitual y desinteresada, que permita mantener las reservas necesarias para responder a las demandas del sistema sanitario.

La sangre es indispensable para numerosas intervenciones médicas, tratamientos y situaciones de emergencia, y no puede producirse artificialmente. Por eso, su disponibilidad depende de las personas que deciden donar.

La campaña apunta tanto a quienes ya participan habitualmente de este tipo de colectas como a vecinos que deseen sumarse por primera vez, promoviendo la donación como una forma concreta de solidaridad comunitaria.

Cómo participar y solicitar un turno

Para organizar la atención de los voluntarios, la colecta se desarrollará mediante un sistema de turnos previos.

Los datos de la convocatoria son:

Día: lunes 16 de noviembre.

lunes 16 de noviembre. Horario: de 8 a 13.

de 8 a 13. Lugar: IPEM 348 “Gabriel García Márquez”.

IPEM 348 “Gabriel García Márquez”. Dirección: avenida Cura Brochero 2365, San Antonio de Arredondo.

avenida Cura Brochero 2365, San Antonio de Arredondo. Turnos y consultas: por WhatsApp al 3541 52-3546 o 3541 59-9660. También es posible acercarse a la institución.

Las entidades organizadoras invitaron a los vecinos de San Antonio de Arredondo y de las localidades cercanas a participar y colaborar con la difusión de la campaña.

La propuesta busca fortalecer una práctica que necesita continuidad a lo largo del año: donar sangre de manera regular para que esté disponible cuando alguien la necesite.