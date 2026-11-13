Calor, tormentas y descenso térmico: cómo estará el tiempo en Villa Carlos Paz hasta el domingo

El viernes tendrá temperaturas superiores a los 30 grados y una alerta amarilla por tormentas, que pasará a naranja durante la madrugada del sábado. Después llegará un marcado alivio térmico, aunque la inestabilidad podría continuar durante el fin de semana.

El segundo fin de semana de noviembre estará marcado por un importante cambio de tiempo en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, con temperaturas elevadas durante este viernes, riesgo de tormentas fuertes y un descenso térmico que comenzará a sentirse desde el sábado.

La principal atención estará puesta en las precipitaciones previstas entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado, período durante el cual se encuentran anunciadas alertas meteorológicas de niveles amarillo y naranja.

Este viernes 13 de noviembre comenzó con cielo mayormente despejado y un ambiente cálido. Cerca de las 9.30, la temperatura ya rondaba los 26 grados y se esperaba una máxima de entre 32 y 34 grados.

Durante la mañana continuarán los períodos de sol, pero las condiciones comenzarán a modificarse después del mediodía, con un incremento de la nubosidad y posibilidades de chaparrones y tormentas.

La inestabilidad podría intensificarse hacia la tarde y la noche, acompañada por actividad eléctrica, precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Alerta amarilla y naranja por tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió advertencias por tormentas que alcanzan a Villa Carlos Paz y otras localidades del departamento Punilla.

La alerta amarilla está prevista desde el mediodía del viernes y durante la noche, con posibilidades de tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas por abundante caída de agua en períodos breves, actividad eléctrica, ráfagas intensas y ocasional granizo.

El nivel de advertencia se elevará a naranja durante la madrugada del sábado, entre las 0 y las 6, cuando podrían desarrollarse tormentas fuertes, algunas severas.

Para las zonas alcanzadas por esta última advertencia se anticipan precipitaciones acumuladas de entre 50 y 90 milímetros, con posibilidades de superar esos valores de manera puntual, además de granizo de diferentes tamaños y ráfagas que podrían exceder los 90 km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios durante las tormentas, asegurar objetos expuestos al viento y mantenerse alejado de zonas inundables, ríos, arroyos y vados serranos.

Sábado con descenso de temperatura y mejoramientos

El sábado 14 presentará un ambiente considerablemente más fresco, con una mínima cercana a los 18 a 20 grados y una máxima estimada entre 25 y 27 grados.

Las primeras horas estarán marcadas por la posibilidad de lluvias y tormentas, mientras que durante la mañana todavía podrían registrarse algunos chaparrones.

Con el avance de la jornada se esperan mejoramientos temporarios y una disminución gradual de la inestabilidad, aunque la nubosidad continuará presente.

El viento rotará hacia los sectores sur y sudeste, favoreciendo el ingreso de aire más fresco y la moderación de las temperaturas después del calor intenso del viernes.

Domingo con temperaturas agradables y tiempo variable

Para el domingo 15 de noviembre, los pronósticos anticipan una recuperación moderada de la temperatura, con una mínima cercana a los 15 o 16 grados y una máxima que podría ubicarse entre 27 y 28 grados.

El cielo presentaría nubosidad variable y períodos de sol, aunque todavía se mantienen posibilidades de precipitaciones aisladas en distintos momentos del día.

Algunos modelos anticipan condiciones más estables, mientras que otros mantienen probabilidades de chaparrones, especialmente durante la mañana y las primeras horas de la tarde.

La evolución del fin de semana estará marcada, por lo tanto, por el contraste entre el calor intenso del viernes y las temperaturas más moderadas del sábado y domingo, con las tormentas como principal factor de atención durante el comienzo del período.