La inflación volvió a acelerarse en octubre: fue del 2,2% y acumula un 26,3% en lo que va del año

El INDEC informó que los precios aumentaron por encima del 1,9% registrado en septiembre. La variación interanual alcanzó el 33,1%. Las subas del gas y los productos estacionales estuvieron entre los principales factores que impulsaron el índice.

La inflación de octubre fue del 2,2% en Argentina, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El resultado marcó una nueva aceleración de los precios respecto de septiembre, cuando el Índice de Precios al Consumidor (IPC) había registrado una suba del 1,9%.

Con este incremento, la inflación acumula un 26,3% en los primeros diez meses de 2026, mientras que la variación interanual se ubicó en el 33,1%, ligeramente por debajo del 33,4% registrado el mes anterior.

El dato de octubre superó las previsiones de las consultoras privadas y los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, cuya estimación central había sido del 1,8%.

La evolución de los últimos meses muestra que, después del 2,1% de julio, la inflación descendió al 1,7% en agosto, volvió a subir al 1,9% en septiembre y alcanzó ahora el 2,2%. De esta manera, octubre registró el mayor incremento mensual desde julio.

El gas y los productos estacionales impulsaron las subas

El rubro que más aumentó durante octubre fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 4,2%, impulsada principalmente por los ajustes en las tarifas de gas.

En segundo lugar se ubicó Recreación y cultura, con una suba del 3,3%, seguida por Bienes y servicios varios (2,3%) y Prendas de vestir y calzado (2,2%).

Los alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron un 2%, con incrementos destacados en verduras, tubérculos, legumbres y productos de panificación. Por su peso en el consumo de los hogares, esta división fue la que más incidió en el resultado general de cinco de las seis regiones estadísticas del país.

En el extremo opuesto, los menores aumentos correspondieron a Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%), Educación (1,3%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%).

El informe también reflejó diferencias importantes entre los distintos componentes del índice.

Los precios estacionales aumentaron un 5,5%, impulsados especialmente por las verduras, mientras que los regulados avanzaron un 2,9%, con incidencia de las tarifas de gas y los combustibles.

En cambio, la inflación núcleo fue del 1,5%, por debajo del índice general. Esta medición excluye los productos estacionales y los precios regulados, y permite observar la evolución de los precios menos afectados por factores puntuales o decisiones tarifarias.

En la comparación entre bienes y servicios, los primeros registraron una suba del 1,9%, mientras que los segundos aumentaron un 2,7%.

La inflación interanual bajó levemente

Aunque el ritmo mensual volvió a acelerarse, la comparación con octubre del año pasado mostró una ligera desaceleración.

La inflación interanual pasó del 33,4% en septiembre al 33,1% en octubre, una reducción de 0,3 puntos porcentuales.

La diferencia entre ambos indicadores responde a que la medición mensual refleja los aumentos registrados durante octubre, mientras que la interanual compara el nivel de precios con el mismo mes de 2025.

El resultado deja a la economía argentina con una inflación acumulada del 26,3% y dos meses por delante para completar el año.

Córdoba registró una inflación del 2,7%

En Córdoba, el índice provincial de precios al consumidor registró una suba del 2,7%, por encima del promedio nacional y del 1,4% observado en septiembre.

La aceleración estuvo vinculada, entre otros factores, con los aumentos de los servicios públicos y las modificaciones en los descuentos de las tarifas de gas.

Por su parte, la región Pampeana, que comprende a Córdoba y otras provincias, registró una inflación del 2,6%, la más alta entre las seis regiones estadísticas relevadas por el INDEC.