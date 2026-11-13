Activaron un protocolo de búsqueda para localizar a un hombre de 48 años en Villa Carlos Paz

Su expareja denunció que se retiró de su domicilio el lunes 9 de noviembre. La Unidad Judicial solicita colaboración para dar con su paradero.

La Unidad Judicial de Villa Carlos Paz activó este viernes un protocolo de búsqueda para localizar a Sebastián Omar Banducci, de 48 años, quien se retiró de su domicilio el lunes 9 de noviembre, alrededor de las 15, y cuyo paradero se desconoce.

La denuncia fue presentada alrededor de las 18 de este viernes por una mujer de 47 años, quien manifestó ser expareja del hombre.

Según la información aportada, al momento de ausentarse Banducci vestía remera negra, pantalón de jogging gris y zapatillas grises.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se comunique al número de emergencias 911 o con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono 03541-428181.