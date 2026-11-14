La Provincia anunció un fondo para fortalecer acciones de las Coordinaciones Locales de Educación

Estos recursos permitirán fortalecer el trabajo conjunto entre los gobiernos locales y las escuelas, con foco en Lengua y Matemática. Durante el encuentro, se reconoció a 166 municipios y comunas por su compromiso con la educación. Participaron autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales y representantes de 310 establecimientos estatales y privados.

El gobernador Martín Llaryora anunció un fondo de 600 millones de pesos para fortalecer las acciones de las Coordinaciones Locales de Educación (CLE), durante un encuentro provincial en el que se reconoció a 166 municipios y comunas por su compromiso con la educación y el trabajo articulado con las escuelas.

La actividad se realizó en el Centro de Convenciones Córdoba y fue encabezada por el mandatario junto al ministro de Educación, Horacio Ferreyra. Reunió a autoridades provinciales, intendentes, jefes comunales, equipos directivos y representantes de 310 escuelas estatales y privadas de distintos puntos de la provincia.

“Vamos a destinar un fondo de 600 millones de pesos para ayudar a los consejos educativos locales que han salido premiados, para fortalecer este trabajo en conjunto con las municipalidades, comunas y las escuelas para Lengua y para Matemáticas”, anunció Llaryora.

Durante su discurso, el gobernador felicitó “a toda la comunidad educativa, a los intendentes y jefes comunales que se sumaron a las Coordinaciones Locales de Educación y a todos los que forman parte de esta reforma silenciosa”.

Además, destacó la importancia de la intervención de los gobiernos locales para acompañar las trayectorias escolares: “Cuando un chico deja de ir a la escuela, la escuela se preocupa, pero el equipo educativo no tiene los recursos ni todas las opciones. Ahí necesita la intendencia, que tiene los asistentes sociales, que tiene los recursos, que puede contener y hablar con la familia”.

El mandatario también puso en valor los resultados obtenidos por Córdoba en las pruebas Aprender y PISA. “Córdoba ha metido un golazo educativo, tanto en Matemática como en Lengua”, afirmó, y sostuvo que estos avances son fruto de un camino sostenido de inversión, innovación y fortalecimiento de las políticas educativas.

También destacó el sostenimiento del PAICor y la labor de las CLE para acompañar a los estudiantes y sus familias. “La educación es un factor diferencial”, subrayó.

Por su parte, el ministro Ferreyra valoró el carácter colectivo de la iniciativa: “Estamos celebrando una iniciativa que es colectiva, con la Provincia, los gobiernos locales y las escuelas de toda la provincia trabajando en conjunto para mejorar la educación”.

“Desde que asumió, el gobernador nos pidió trabajar en todo el territorio y hoy apreciar los excelentes resultados que tuvieron y tienen las CLE nos genera mucho orgullo”, agregó.

El intendente de La Francia, Franco Castellina, valoró la participación de los municipios en las decisiones educativas: “Es importante que los municipios tengamos voz y voto en las decisiones educativas de nuestro pueblo, porque somos los que más cerca estamos en la diaria de nuestros vecinos y de la educación que queremos en nuestros contextos sociales”.

A su turno, Paulo Barrera, intendente de Chuña, expresó: “Para una localidad pequeña como la nuestra, es muy importante estar acá y ser reconocidos por el gobernador por nuestra labor en educación. Esto no sería posible si no tuviéramos una Provincia que nos acompaña constantemente para mejorar la calidad de nuestras escuelas”.

Durante la jornada, los gobiernos locales recibieron certificados en reconocimiento a las iniciativas desarrolladas junto a sus comunidades educativas. También se compartieron experiencias de Río Cuarto, Malagueño y Kilómetro 658, con la participación de referentes de Argentinos por la Educación, la Red de Innovación Local (RIL) y la Fundación Varkey.

Sobre las Coordinaciones Locales de Educación

Las Coordinaciones Locales de Educación (CLE) son espacios de concertación presididos por intendentes y jefes comunales, con la participación de directivos escolares, organizaciones sociales e instituciones de cada localidad. Su objetivo es adaptar las políticas educativas a las características y necesidades de cada territorio.

Fueron creadas en 2024 mediante el Decreto 66/2024, en el marco del Programa Provincial de Fortalecimiento Educativo Territorial impulsado por el gobernador Martín Llaryora.