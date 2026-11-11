Entró a robar a una casa, el propietario lo descubrió y terminó aprehendido en Villa Carlos Paz

El procedimiento se realizó durante la madrugada en el sector de Alto San Pedro. La Policía recuperó un casco, un parlante y otros elementos que habrían sido sustraídos.

Un hombre de 25 años fue aprehendido durante la madrugada en el sector de Alto San Pedro, en Villa Carlos Paz, luego de ingresar a una vivienda, sustraer distintas pertenencias y escapar al ser descubierto por el propietario.

El episodio ocurrió alrededor de las 4, cuando un joven alertó a la Policía que un individuo había ingresado a su domicilio y se había llevado varios objetos. Según manifestó, el sospechoso emprendió la huida al advertir su presencia.

Con las características aportadas por el damnificado, personal policial desplegó un operativo cerrojo en el sector que permitió localizar y aprehender al presunto autor.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron en un espacio verde de la zona un casco, un parlante y otros elementos que habrían sido sustraídos de la vivienda, por lo que procedieron a su secuestro.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía local y quedó a disposición del magistrado interviniente.