El universo gráfico de Alejandro Barbeito llegó al Museo Caraffa: humor, ironía y una mirada crítica sobre el mundo

El diseñador gráfico y artista visual de Villa Carlos Paz inauguró una exposición de 52 obras que reúne dos vertientes de su producción: la crítica social de Cruel en el cartel y el humor gastronómico de Viñetas con soda. Después de veinte años de desarrollar un lenguaje propio, llegó a uno de los principales museos de Córdoba con una mezcla de emoción, sorpresa y satisfacción. “Si yo tenía alguna duda de que lo que estaba haciendo estaba bien, es como que ahora no tengo que seguir dudando de esto”, confesó a La Jornada.

Hay imágenes que necesitan muy poco para decir mucho. Una palabra, una forma, un objeto fuera de su contexto habitual o una asociación inesperada pueden alcanzar para provocar una sonrisa, revelar una contradicción o dejar planteada una pregunta incómoda.

En ese territorio donde el diseño gráfico se encuentra con el humor, la ironía y la crítica social, Alejandro Barbeito construyó durante las últimas dos décadas un lenguaje propio. Una búsqueda que comenzó en paralelo con su trabajo profesional y que acaba de alcanzar uno de sus momentos más significativos: la inauguración de una muestra individual en el Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, en Córdoba.

El artista radicado en Villa Carlos Paz presentó el pasado viernes, en la Sala 4 del museo, 52 obras pertenecientes a dos de sus series: 28 de Cruel en el cartel y 24 de Viñetas con soda. Una selección que permite recorrer distintas facetas de su producción y descubrir cómo las herramientas tradicionales del diseño pueden transformarse en vehículos de expresión artística.

La inauguración formó parte de la apertura de una nueva programación del Caraffa, con otras cinco propuestas que se incorporaron simultáneamente al circuito expositivo.

Para Barbeito, sin embargo, la dimensión del acontecimiento todavía estaba terminando de acomodarse.

“Me está cayendo ahora la ficha”, reconoció en diálogo con La Jornada, poco después de la apertura.

Había imaginado alguna vez la posibilidad de mostrar su trabajo en Córdoba, pero no esperaba que esa oportunidad llegara en un escenario de semejante relevancia.

“Creo que es algo muy, muy groso. Yo tenía pensado venir a tratar de mostrar mi trabajo en Córdoba, pero bueno, entré por la puerta grande”, confesó.

La satisfacción no responde solamente al prestigio del museo. También expresa el reconocimiento a una búsqueda personal sostenida durante muchos años, que nació de su experiencia como diseñador gráfico pero encontró, con el tiempo, una libertad creativa diferente.

Del diseño por encargo a una manera personal de mirar el mundo

Barbeito nació en Córdoba en 1960 y se radicó en Villa Carlos Paz en 1984. Allí desarrolló buena parte de su trayectoria profesional, vinculada con el diseño gráfico, la ilustración y la cartelería, con trabajos que alcanzaron repercusión nacional e internacional.

Durante muchos años, su actividad estuvo asociada principalmente con encargos comerciales e institucionales. Diseñar suponía resolver problemas de comunicación: encontrar una identidad visual, transmitir un mensaje, construir una imagen eficaz para un producto, una empresa o una organización.

Pero hace aproximadamente dos décadas comenzó a utilizar esas mismas herramientas para expresar inquietudes que ya no respondían a las necesidades de un cliente.

“Yo le dediqué la mayor parte del tiempo de mi oficio a trabajar en forma institucional o comercial”, recordó. Y explicó que en los últimos veinte años empezó a desarrollar “una visión política, social de las cosas”.

Ese cambio no significó abandonar el diseño gráfico. Por el contrario, fue precisamente en sus recursos donde encontró una manera de construir su producción artística.

“Cuando lo pude juntar con la técnica del diseño gráfico, que es la que me gusta a mí, que es la síntesis, es decir algo profundo con muy pocas cosas, entonces lo fui experimentando y cuando lo veía me gustaba. Y ahí empezó a crecer un trabajo que llevó a esto”, explicó.

Decir algo profundo con muy pocas cosas. La frase parece condensar buena parte de su recorrido.

En lugar de recurrir a composiciones recargadas o explicaciones extensas, Barbeito busca identificar los elementos indispensables para transmitir una idea. Eliminar lo accesorio, encontrar la relación adecuada entre formas, palabras y objetos, y permitir que una imagen produzca un impacto inmediato.

La síntesis, una herramienta esencial de su oficio, se convirtió así en el centro de su expresión artística.

Y lo que antes servía para resolver una necesidad de comunicación comercial comenzó a utilizarse para hablar de política, sociedad, comportamientos humanos y contradicciones cotidianas.

Dos series, una misma sensibilidad

La exposición reúne dos vertientes claramente reconocibles de esa búsqueda.

En Cruel en el cartel, Barbeito utiliza el lenguaje de la cartelería para construir imágenes atravesadas por inquietudes políticas y sociales.

Las composiciones conservan la contundencia visual del diseño publicitario, pero cambian su finalidad. Ya no buscan promocionar algo, sino proponer una mirada crítica sobre la realidad.

El humor aparece como una herramienta para cuestionar, señalar contradicciones o poner en evidencia situaciones que muchas veces terminan naturalizadas por la costumbre.

La ironía cumple un papel central. Una imagen puede provocar una primera reacción casi inmediata y, apenas después, abrir una interpretación menos cómoda.

Es una producción que el propio Barbeito ha vinculado con una suerte de “militancia visual”, donde la toma de posición no necesita convertirse en una consigna explícita.

El curador Tito Acevedo destaca precisamente esa característica. En su presentación de la obra señala que Barbeito “toma postura y reflexiona con humor irónico sobre la realidad”, y subraya la capacidad de sus composiciones para establecer un diálogo entre tipografía e imagen.

Ese encuentro entre palabra y forma es fundamental. A veces los elementos se complementan; otras, se contradicen o producen asociaciones que modifican su sentido original.

Allí aparece buena parte de la fuerza del cartel: en la posibilidad de construir una idea con recursos mínimos y provocar una reacción que vaya más allá de la primera mirada.

La otra serie, Viñetas con soda, se desplaza hacia un universo diferente, aunque conserva la misma lógica creativa.

Aquí el protagonista es el mundo de la gastronomía: alimentos, utensilios, situaciones cotidianas y pequeños rituales vinculados con el placer de cocinar y comer.

“La otra serie, que es Viñetas con soda, es un poco más irónica porque trabajo sobre el tema de la gastronomía, que es una pasión también que cultivo”, explicó Barbeito.

La serie comenzó a desarrollarse en 2020 y tuvo una presentación en Villa Carlos Paz en junio de 2024, en el Espacio Tótem.

Sus imágenes encuentran humor en la combinación inesperada de elementos familiares. Objetos y alimentos que conocemos perfectamente adquieren otros significados cuando el diseñador modifica sus relaciones habituales.

La cocina se convierte entonces en un territorio para el juego visual, la ocurrencia y la ironía.

Aunque las temáticas son diferentes, las dos series comparten una misma manera de construir sentido.

En una, la mirada se dirige hacia las tensiones políticas y sociales. En la otra, hacia experiencias cotidianas vinculadas con una de sus pasiones personales.

En ambas, Barbeito utiliza la economía de recursos del diseño gráfico para invitar al espectador a mirar algo conocido desde una perspectiva inesperada.

¿Cuándo el diseño gráfico se convierte en arte?

La llegada al Caraffa también tiene un significado especial por una discusión que acompañó durante años al propio Barbeito: la relación entre su oficio y la creación artística.

¿El diseño gráfico es arte?

Durante buena parte de su trayectoria sostuvo que no, aunque con el tiempo fue encontrando matices en esa afirmación.

“Creo que en realidad lo que no es arte es el trabajo que hace el diseñador gráfico o lo que le encargan”, explicó durante la entrevista.

Su distinción parte de una diferencia de propósitos.

En el trabajo profesional por encargo, el diseñador responde a una necesidad de comunicación definida por otro. Existe un cliente, un objetivo y un mensaje que debe transmitirse de manera eficaz.

En la producción artística que desarrolló durante los últimos veinte años, en cambio, los recursos son los mismos, pero las preguntas y las decisiones le pertenecen.

Es él quien elige qué quiere decir, qué situaciones le interesan y cómo convertirlas en imágenes.

La libertad no aparece entonces por abandonar el diseño, sino por utilizarlo fuera de las condiciones del trabajo comercial.

Esa diferencia explica también una precisión que Barbeito consideró importante hacer sobre la exposición.

“Acá hay una parte de lo que yo vine produciendo a lo largo de estos últimos 20 años”, señaló, antes de aclarar que “no hay nada de mi trabajo comercial”.

Las 52 piezas reunidas en el Caraffa no constituyen una retrospectiva de su carrera como diseñador profesional.

Son una selección de la obra que desarrolló desde sus propias inquietudes, utilizando las herramientas de un oficio que conoce profundamente.

Y es justamente ese recorrido el que adquiere ahora una nueva dimensión al ser presentado dentro de uno de los principales espacios dedicados a las artes visuales de la provincia.

Cuando el espectador descubre algo que el artista no había pensado

Hay otro aspecto de la obra de Barbeito que revela una relación interesante entre el diseño y el arte.

En el diseño gráfico, la claridad del mensaje suele ser una preocupación central. Se busca que el destinatario comprenda aquello que se pretende comunicar.

Pero en sus producciones personales, Barbeito descubrió que una imagen puede adquirir significados diferentes de los que él imaginó al crearla.

Durante la entrevista, La Jornada le preguntó qué siente cuando alguien interpreta una obra de una manera inesperada.

Reconoció que le ocurre con frecuencia. Personas que se detienen frente a una composición y encuentran asociaciones o lecturas que no estaban presentes en su intención original.

Lejos de incomodarlo, esa posibilidad le produce satisfacción.

“Muchas de las obras tienen la puerta abierta”, explicó.

Y cuando habló de las interpretaciones que lo sorprenden, su reacción fue tan sencilla como expresiva: “A mí me encanta”.

Esa respuesta incorpora una dimensión particularmente interesante a su trabajo.

La síntesis visual no necesariamente conduce a un mensaje cerrado. También puede dejar espacio para que quien observa complete el sentido con sus propias experiencias, ideas y emociones.

Una composición concebida como crítica social puede despertar otra reflexión. Un juego gráfico nacido de una ocurrencia gastronómica puede producir una asociación que el propio artista nunca había previsto.

Barbeito acepta y disfruta esa libertad.

Su obra no necesita que todos descubran exactamente lo mismo.

Le interesa que la imagen provoque algo: una sonrisa, una pregunta, cierta incomodidad o una manera distinta de observar aquello que parecía evidente.

Un reconocimiento que también llega a Villa Carlos Paz

La inauguración en el Caraffa tiene además una dimensión especialmente significativa para Villa Carlos Paz.

Aunque nació en Córdoba capital, Barbeito desarrolló desde 1984 buena parte de su vida profesional y de su búsqueda artística en la ciudad.

Allí construyó su trayectoria como diseñador, experimentó con nuevas formas de expresión y desarrolló muchas de las piezas que hoy pueden verse en el museo provincial.

La presentación representa, en ese sentido, una oportunidad para visibilizar una producción cultural que fue creciendo fuera de los circuitos tradicionales de las bellas artes.

Cuando La Jornada le planteó la importancia de que un artista vinculado durante tantos años con Villa Carlos Paz llegara a un espacio de esta relevancia, Barbeito recuperó su doble pertenencia.

“Yo soy cordobés, yo nací acá en la ciudad de Córdoba”, recordó, pero enseguida destacó que su recorrido profesional en el diseño gráfico se desarrolló en Carlos Paz.

Y agregó una reflexión que va más allá de la satisfacción personal: “Creo que para la ciudad de alguna forma también es una forma de mostrar algo de lo que se hace ahí en otros ámbitos”.

La frase permite mirar la exposición desde otra perspectiva.

Villa Carlos Paz suele ocupar un lugar destacado en la agenda provincial por su actividad turística, teatral y de espectáculos. Sin embargo, también alberga trayectorias creativas que se desarrollan de manera más silenciosa, desde talleres, oficios y búsquedas personales.

La obra de Barbeito forma parte de ese universo.

Su presencia en el Caraffa permite que una producción construida durante años en la ciudad encuentre nuevos públicos y otras posibilidades de circulación.

La exposición se integra a una programación renovada del museo, que incorporó simultáneamente otras cinco propuestas artísticas. Entre los participantes de este nuevo ciclo figura también Daniel “Semilla” Bucciarelli, conocido por su trayectoria como bajista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y por su trabajo en las artes visuales.

La muestra de Barbeito permanecerá abierta hasta marzo de 2027, con tiempo suficiente para que el público pueda recorrer las dos series y descubrir las distintas facetas de su producción.

“Ahora no tengo que seguir dudando”

Después de la inauguración, Barbeito todavía estaba tratando de asimilar lo que significaba ver reunida una parte importante de su obra en el Museo Caraffa.

La emoción tenía que ver con la magnitud del espacio, pero también con algo mucho más íntimo: la confirmación de una búsqueda que sostuvo durante aproximadamente veinte años.

Cuando La Jornada le preguntó qué podía representar ese reconocimiento para el futuro de su carrera, respondió con una sinceridad que dejó entrever el peso personal del acontecimiento.

“Si yo tenía alguna duda de que lo que estaba haciendo estaba bien, es como que ahora no tengo que seguir dudando de esto”, confesó.

La frase revela que detrás del humor, la ironía y la aparente sencillez de sus composiciones también hubo preguntas, incertidumbres y años de experimentación.

El Caraffa aparece como un reconocimiento a ese recorrido, aunque Barbeito no lo interpreta como un punto final.

Su intención es continuar produciendo y permanecer atento a las oportunidades que puedan surgir.

“Vamos a ver qué otras oportunidades se presentan y seguir trabajando en la creación de material”, sostuvo.

Quizás allí esté una de las claves de su satisfacción.

Después de tantos años de utilizar el diseño gráfico para expresar sus propias inquietudes, encontró un espacio donde esa producción puede contemplarse como un conjunto, encontrarse con nuevos públicos y despertar interpretaciones que ni siquiera él había imaginado.

Un recorrido que comenzó con la necesidad de decir algo profundo mediante unos pocos elementos y que hoy ocupa una sala de uno de los museos más importantes de Córdoba.

Barbeito dice que entró “por la puerta grande”.

Y lo hizo con aquello que mejor define su trabajo: imágenes capaces de decir mucho con muy poco y de dejar pensando a quien se detiene a mirarlas.

La muestra Cruel en el cartel, de Alejandro Barbeito, puede visitarse en la Sala 4 del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Caraffa, frente a Plaza España, en Córdoba capital, hasta marzo de 2027.