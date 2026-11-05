Alejandro Barbeito inaugura este viernes en el Museo Caraffa una muestra de 52 obras cargadas de humor e ironía

El diseñador gráfico de Villa Carlos Paz presentará su exposición individual este viernes 6 de noviembre, a las 19.30, en uno de los principales museos de Córdoba. La propuesta reunirá trabajos de las series “Cruel en el cartel” y “Viñetas con soda”, donde las imágenes, las palabras y una mirada crítica sobre la realidad se encuentran.

El humor puede ser una forma de mirar el mundo, pero también de cuestionarlo. Y cuando se combina con el diseño gráfico, una imagen aparentemente sencilla puede convertirse en una idea provocadora, una crítica social o una invitación a pensar.

Esa búsqueda atraviesa buena parte de la obra de Alejandro Barbeito, el diseñador gráfico carlospacense que este viernes 6 de noviembre, a las 19.30, inaugurará una muestra individual en el Museo Provincial Emilio Caraffa, uno de los espacios de referencia de las artes visuales de Córdoba.

La exposición reunirá 52 piezas de dos de sus series: 28 de “Cruel en el cartel” y 24 de “Viñetas con soda”, en una selección que permitirá recorrer distintas facetas de su producción artística.

En la primera, Barbeito utiliza el lenguaje del cartel para construir mensajes de fuerte impacto visual, atravesados por la ironía y la observación crítica de la realidad. En la segunda, el humor se desplaza hacia un territorio más cotidiano: la cocina, los alimentos y esos pequeños rituales que rodean el placer de preparar y compartir una comida.

Dos universos diferentes, unidos por una misma manera de trabajar las imágenes: condensar una idea, provocar una reacción y dejar algo dando vueltas en la cabeza de quien observa.

El diseño como una forma de tomar posición

Uno de los curadores de la exposición, Tito Acevedo, encuentra precisamente en esa capacidad de interpelar al espectador una de las características más reconocibles de la obra de Barbeito.

“Alejandro Barbeito toma postura y reflexiona con humor irónico sobre la realidad. Sus contundentes composiciones entregan un mensaje inmediato a quien contempla su obra, logrando que la tipografía y la imagen dialoguen para construir un llamado colectivo”, señala.

Esa mirada recorre una trayectoria que comenzó en el diseño gráfico profesional durante la década del 80 y que fue incorporando distintas formas de expresión visual.

Nacido en Córdoba en 1960 y radicado en Villa Carlos Paz desde 1984, Barbeito desarrolló trabajos de diseño, ilustración y cartelería que alcanzaron repercusión nacional e internacional.

En su propia presentación artística define esa producción como una suerte de “militancia visual”, alimentada por inquietudes sociales y políticas y por la necesidad de encontrar, a través del diseño, una manera de enfrentar el pesimismo.

De Villa Carlos Paz al Caraffa

La serie “Viñetas con soda” ya tuvo un encuentro con el público carlospacense en junio de 2024, cuando Barbeito presentó una selección de sus trabajos en el Espacio Tótem de la ciudad.

En aquella oportunidad, explicó a La Jornada que la propuesta había nacido de manera espontánea en 2020, a partir de su pasión por cocinar y comer, y de la posibilidad de trasladar ese universo al lenguaje del diseño gráfico.

Las imágenes jugaban con objetos, alimentos, acciones y situaciones propias de la cocina, combinando sutileza, ocurrencias visuales y una dosis de ironía.

Ahora, parte de ese universo convivirá con las composiciones más incisivas de “Cruel en el cartel” en las salas del Museo Caraffa, llevando la producción de un artista de Villa Carlos Paz a uno de los principales circuitos expositivos de la provincia.

Una inauguración compartida con otras cinco muestras

La exposición de Barbeito ocupará la Sala 4 del Museo Caraffa, en el marco de una renovación de la programación que incluirá la apertura simultánea de otras cinco propuestas artísticas.

Entre ellas habrá obras de las colecciones del museo, expresiones de arte textil, experiencias que vinculan tecnología y creación artística, y una muestra de Daniel “Semilla” Bucciarelli, reconocido músico y artista visual que integró Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La inauguración conjunta será este viernes 6 de noviembre a las 19.30, en la sede del museo ubicada frente a Plaza España, en la ciudad de Córdoba.

La muestra de Alejandro Barbeito podrá visitarse hasta marzo de 2027, ofreciendo varios meses para descubrir una obra en la que el diseño gráfico deja de ser solamente una herramienta de comunicación y se convierte en una forma de expresión artística, con humor, mirada propia y mucho para decir.