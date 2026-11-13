Iosa visitó la Expo Colinas y pidió mayor acompañamiento municipal para las escuelas de Villa Carlos Paz: “Los jóvenes merecen un apoyo incondicional”

El médico sanitarista y funcionario provincial recorrió la muestra educativa del IPEM 316 Eva Duarte de Perón, donde los estudiantes presentaron sus proyectos. Destacó el trabajo de los docentes y sostuvo que el apoyo a las instituciones educativas no debe estar condicionado por cuestiones jurisdiccionales.

El médico sanitarista y referente político Emilio Iosa participó de la 16ª edición de la Expo Colinas, la tradicional muestra educativa del IPEM 316 Eva Duarte de Perón, en barrio Colinas de Villa Carlos Paz, donde destacó el trabajo de estudiantes y docentes y planteó la necesidad de fortalecer el acompañamiento municipal a las instituciones educativas de la ciudad.

Iosa asistió invitado por las autoridades de la escuela, en su carácter de director de Vinculación Sectorial de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Córdoba. Durante la visita recorrió los distintos stands, conoció los proyectos desarrollados por los alumnos y compartió un espacio de intercambio con la comunidad educativa.

De la actividad también participó el concejal Fernando Revello, junto a otras autoridades locales que acompañaron la muestra.

La exposición permitió visibilizar el trabajo realizado durante el año por los estudiantes del establecimiento y generar un espacio de encuentro entre la escuela, las familias y representantes de distintas instituciones.

En ese contexto, Iosa puso el acento en la importancia de que las escuelas cuenten con un respaldo sostenido, independientemente de su dependencia administrativa.

“Las instituciones educativas de Villa Carlos Paz, en especial las públicas, necesitan un municipio presente, cercano y que no condicione su apoyo por cuestiones jurisdiccionales”, afirmó.

El dirigente destacó especialmente la tarea de los docentes del IPEM 316 y su compromiso con la formación de los estudiantes del sector oeste de la ciudad.

“Estamos acá acompañando el trabajo de un equipo docente de alto compromiso con la educación y con los sueños de los jóvenes del barrio y creo que todas las familias están agradecidas por eso”, expresó.

Sin embargo, consideró que ese esfuerzo debe encontrar una respuesta más amplia desde las distintas instancias del Estado. “Siempre hay más para dar, siempre hay que elevar la apuesta para mejorar y para eso hay que estar cerca”, sostuvo.

En esa línea, Iosa planteó que el acompañamiento a las instituciones educativas debe alcanzar tanto a las escuelas públicas como a las privadas, y remarcó que “los jóvenes y el conocimiento no conocen de jurisdicciones”.

Su planteo apuntó a superar las divisiones administrativas entre los distintos niveles de gobierno para construir una relación más estrecha entre el sistema educativo, las instituciones públicas y la comunidad.

Por su parte, desde la dirección del IPEM 316 valoraron la presencia de los representantes institucionales y la posibilidad de vincular la escuela con ámbitos científicos y tecnológicos que contribuyan a enriquecer las experiencias de aprendizaje.

La Expo Colinas, que alcanzó este año su decimosexta edición, volvió a convertirse en un espacio para mostrar los conocimientos, las capacidades y los proyectos de los estudiantes, además de reconocer el trabajo cotidiano de la comunidad educativa de barrio Colinas.