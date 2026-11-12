Icho Cruz habilitó el pago de tasas e impuestos municipales en cuatro cuotas sin interés

La nueva modalidad permite financiar las obligaciones municipales mediante la adhesión al débito automático. Se encuentran habilitadas las tarjetas Visa, Mastercard y Naranja.

La Municipalidad de Villa Río Icho Cruz anunció una nueva modalidad de pago para las tasas e impuestos municipales, que permite a los contribuyentes abonar en cuatro cuotas sin interés mediante la adhesión al débito automático.

La alternativa está disponible para quienes utilicen tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas, además de Tarjeta Naranja.

Según informó el municipio, la medida busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias locales y ofrecer a los vecinos una opción de financiación sin costos adicionales por intereses.

Para acceder al beneficio, los contribuyentes deberán adherirse al sistema de débito automático con alguna de las tarjetas habilitadas.

Con esta incorporación, la Municipalidad amplía las alternativas disponibles para el pago de tasas e impuestos, permitiendo distribuir los importes en cuatro cuotas sin interés.