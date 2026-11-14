Villa Carlos Paz: el fin de semana seguirá inestable, con descenso térmico y una recuperación hacia el domingo

El sábado tendrá abundante nubosidad, posibles lluvias y temperaturas considerablemente más bajas que las del viernes. Para el primer día de la semana se espera un ascenso térmico, con máximas cercanas a los 27 grados y algunos chaparrones aislados.

El segundo fin de semana de noviembre presenta un marcado cambio en las condiciones meteorológicas de Villa Carlos Paz y el sur de Punilla, después de varios días de calor intenso. Las temperaturas descendieron durante las últimas horas y este sábado estará dominado por la nubosidad y la posibilidad de precipitaciones, mientras que el domingo se anticipa una recuperación térmica con períodos de sol, aunque todavía con cierta inestabilidad.

Este sábado 14 de noviembre comenzó con cielo cubierto, ambiente húmedo y temperaturas cercanas a los 20 grados, después de una madrugada para la que se había anunciado una alerta naranja por tormentas fuertes.

Para el resto de la mañana se mantienen probabilidades de lluvias y chaparrones, mientras que durante la tarde podrían producirse mejoramientos temporarios, aunque la nubosidad continuará siendo abundante.

La temperatura máxima se ubicaría entre 23 y 25 grados, un descenso significativo respecto de los registros superiores a los 30 grados de las jornadas anteriores.

El viento soplará predominantemente del sur y sudeste, con intensidad leve a moderada y algunas ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h.

Hacia la noche se espera una disminución de las probabilidades de lluvia, con condiciones más estables y temperaturas cercanas a los 20 grados.

Domingo más cálido, pero con posibles chaparrones

Para el domingo 15 de noviembre, los pronósticos anticipan una recuperación de las temperaturas, con una mínima de entre 16 y 18 grados y una máxima que podría alcanzar los 26 a 28 grados.

La jornada comenzaría con nubosidad variable y algunas posibilidades de precipitaciones durante la madrugada. Sin embargo, durante la mañana se esperan períodos de sol y un ascenso progresivo de la temperatura.

Hacia la tarde podrían volver a desarrollarse chaparrones aislados, aunque los modelos meteorológicos muestran diferencias respecto de su intensidad y distribución.

El viento será generalmente leve a moderado, con predominio de los sectores este y noreste.

La recuperación térmica del domingo permitirá dejar atrás el ambiente más fresco del sábado, pero la inestabilidad todavía podría acompañar el comienzo de la próxima semana en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba.