El Gobierno de Córdoba reabrió la paritaria docente y UEPC suspendió la asamblea prevista para este jueves

La decisión se conoció tras una reunión entre representantes del gremio y el Ejecutivo provincial. El sindicato confirmó que ya comenzaron las negociaciones para elaborar una propuesta que contemple los reclamos salariales, laborales y previsionales.

El Gobierno de Córdoba resolvió reabrir la negociación paritaria con la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), luego de una reunión mantenida este miércoles entre representantes del sindicato y autoridades provinciales. Como consecuencia, el gremio anunció la suspensión de la Asamblea Provincial de Delegados Departamentales que estaba prevista para este jueves.

La decisión fue comunicada después de un encuentro con el secretario general de la Gobernación, David Consalvi, en el que el Ejecutivo provincial aceptó retomar la discusión salarial, laboral y previsional.

El secretario general de UEPC, Roberto Cristalli, confirmó que las conversaciones ya están en marcha y que el objetivo es construir una propuesta que responda a los planteos aprobados por el gremio.

«Luego de la reunión que mantuvimos hoy con el Gobierno, la Provincia resolvió reabrir la paritaria. Ya estamos trabajando en la mesa de negociación para construir una propuesta que contemple nuestras demandas», informó el sindicato a través de sus redes sociales.

Cristalli destacó la decisión como un avance de la organización gremial. «Para nosotros es un logro. La organización ha logrado conjuntamente reabrir la paritaria y la discusión salarial, laboral y previsional», sostuvo.

La reapertura responde a uno de los principales reclamos formulados por UEPC durante las últimas semanas. El sindicato había exigido una nueva negociación para recuperar el poder adquisitivo de los salarios docentes, tanto de trabajadores activos como jubilados.

Entre los planteos aprobados por la Asamblea Provincial figuran aumentos por encima de la inflación, mejoras para los cargos más postergados, la incorporación definitiva de la compensación por la pérdida del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), modificaciones en materia previsional y garantías de estabilidad laboral, concursos y titularizaciones.

El conflicto había motivado una movilización por las calles de Córdoba el pasado 2 de noviembre. En aquella oportunidad, Cristalli advirtió que, si el Gobierno no convocaba a una nueva negociación antes del jueves, el sindicato reuniría a sus delegados para definir un plan de acción que podía incluir medidas de fuerza.

🟢Luego de la reunión que mantuvimos hoy con el Gobierno, la Provincia resolvió reabrir la paritaria. Ya estamos trabajando en la mesa de negociación para construir una propuesta que contemple nuestras demandas. Queda suspendida la Asamblea Provincial prevista para este jueves. pic.twitter.com/UxrqdZMeJZ — Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (@UEPC_oficial) November 11, 2026

Con la reapertura de la paritaria, esa asamblea quedó suspendida y el conflicto ingresa en una nueva instancia de negociación entre las autoridades provinciales y la representación docente.

La mesa de trabajo deberá avanzar ahora sobre los distintos puntos del pliego sindical, con la recomposición salarial y las demandas previsionales entre los principales temas pendientes.