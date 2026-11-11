Llaryora presidió la entrega de los premios Córdoba en el Mundo

“La provincia tiene una vocación exportadora muy amplia que se debe, en gran medida, a sus empresarios”, expresó el gobernador durante la entrega de los reconocimientos que distinguen a compañías y referentes del comercio exterior. Más de 140 empresas participaron de la convocatoria que se realizó durante la Jornada Comex.

El gobernador Martín Llaryora encabezó la entrega de los premios Córdoba en el Mundo y destacó la vocación exportadora de la provincia, la diversidad de su entramado productivo y el esfuerzo de las empresas para conquistar y sostener mercados internacionales.

El acto se desarrolló en el marco de la Jornada Comex, organizada por la Agencia ProCórdoba y la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC), con la participación de representantes del sector público, cámaras empresarias y compañías.

Más de 140 empresas participaron de la convocatoria de este año, una muestra del interés del sector productivo cordobés por ampliar su presencia internacional.

“Córdoba exporta mucho medido en términos per cápita. La provincia tiene una vocación exportadora muy amplia que se debe, en gran medida, a sus empresarios”, expresó Llaryora, al tiempo que puso el foco en el trabajo que implica transformar esa vocación en una presencia sostenida en el exterior: concretar una primera venta, construir vínculos comerciales y conservar los mercados a lo largo del tiempo, aun frente a las fluctuaciones de la economía argentina.

“Este premio y cada una de las distinciones entregadas son fruto de un enorme trabajo. Hacer la primera venta y conservar luego el mercado internacional en Argentina requiere de verdaderos titanes, capaces de sostener mercados aun a pérdida con tal de no perder la plaza”, subrayó.

En ese sentido, destacó que la inserción internacional exige perseverancia y continuidad. Abrir un mercado demanda un esfuerzo que las empresas buscan preservar incluso en escenarios desfavorables, para sostener la confianza de sus clientes y los vínculos construidos.

Las empresas distinguidas reflejan la amplitud de esa vocación exportadora. La presencia internacional de Córdoba abarca desde alimentos y productos agroindustriales hasta componentes para la industria automotriz, implantes médicos y servicios tecnológicos vinculados con la inteligencia artificial y el uso eficiente del agua. Esa diversidad combina producción industrial, conocimiento, innovación y servicios especializados, con empresas radicadas tanto en la capital como en el interior provincial.

Llaryora también resaltó la articulación entre el Gobierno provincial y las entidades empresarias, entre ellas CaCEC, como un rasgo de la identidad cordobesa que permite acompañar el desarrollo exportador.

Articulación para ampliar las oportunidades comerciales

El presidente de la Agencia ProCórdoba, Pablo De Chiara, señaló: “Pasamos de 120 a 136 mercados, logrando ingresar a destinos que estaban fuera de alcance, como China, Vietnam o India, que hoy forman parte del top 5 de exportaciones de la provincia”.

Por su parte, el presidente de CaCEC, Marcelo Bechara, afirmó que “Córdoba siempre ha tenido vocación global”, agradeció a la Provincia “por hacer de ProCórdoba una política de Estado” y ratificó el compromiso de continuar trabajando en conjunto para generar oportunidades y promover el desarrollo de las empresas y organizaciones.

En tanto, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Fernando Sibilla, destacó que “es un orgullo encontrar productos y servicios cordobeses en más de 130 países, mostrando que Córdoba es una tierra que genera oportunidades y trabajo”, mientras que su par de Bioagroindustria, Sergio Busso, explicó que “exportar es llevar el talento de Córdoba al mundo”.

Las empresas y referentes premiados

Los premios Córdoba en el Mundo reconocen a empresas y referentes por su contribución a la inserción internacional de la producción cordobesa.

En esta edición, se entregaron distinciones en ocho categorías: en Agronegocios, a Logros SA; en Industrial, a Maxion Montich; en Economía del Conocimiento, a Kilimo; en Innovación, a Pyplan-Novix; en Pionero Exportador, a Apolo; en Mujer en el Comercio Internacional, a Ivana Cavigliasso; en Servicio COMEX, a Serena Comercio Exterior; y en Trayectoria Exportadora, a Promedon.