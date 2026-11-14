Argentina sufrió dos goles insólitos y perdió 2-1 ante Uruguay en su primer partido sin Messi

La Selección cayó este viernes en la Bombonera, en el inicio de una nueva etapa bajo la conducción de Lionel Scaloni. Un gol en contra de Leonardo Balerdi y otro de Maximiliano Araújo le dieron la victoria al equipo de Diego Forlán. Julián Álvarez descontó en el complemento, pero la reacción no alcanzó. El martes, Argentina enfrentará a Costa Rica en Córdoba.

La Selección Argentina comenzó su nueva etapa sin Lionel Messi con una derrota ante Uruguay. Este viernes cayó 2-1 en la Bombonera, en un amistoso internacional que tuvo un desarrollo cambiante y quedó marcado por dos jugadas desafortunadas en el comienzo del segundo tiempo.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni había mostrado mejores argumentos durante la primera mitad, pero Uruguay aprovechó dos acciones de pelota detenida para construir una ventaja inesperada en apenas cinco minutos.

Primero llegó el gol en contra de Leonardo Balerdi, a los 2 minutos del complemento. Poco después, Maximiliano Araújo amplió la diferencia con un desvío de espaldas que sorprendió al arquero Gerónimo Rulli.

Julián Álvarez, a los 27 minutos, consiguió descontar y abrió la posibilidad de una remontada. Argentina adelantó sus líneas, buscó el empate hasta el final, pero no encontró la precisión necesaria para evitar la derrota.

El partido representó además el primer compromiso del seleccionado desde la despedida de Messi, quien había disputado su último encuentro con la camiseta argentina frente a Benín durante la fecha FIFA de octubre.

Argentina empezó mejor, pero no pudo convertir

La Selección asumió la iniciativa desde los primeros minutos y consiguió instalarse en campo rival, con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Nicolás Paz participando de la generación de juego.

La primera oportunidad importante llegó a los 7 minutos, cuando Mac Allister habilitó a Julián Álvarez. El delantero sacó un remate bajo que obligó a una buena intervención de Cristopher Fiermarín.

Poco después, Enzo Fernández probó desde media distancia, aunque su disparo terminó por encima del travesaño.

Facundo Medina también tuvo una oportunidad, pero volvió a encontrarse con una respuesta del arquero uruguayo.

Argentina consiguió dominar ese primer tramo, aunque sin traducir su superioridad en el marcador.

Con el correr de los minutos, Uruguay equilibró la posesión y logró reducir los espacios para que los futbolistas argentinos encontraran asociaciones cerca del área.

El equipo conducido por Diego Forlán apostó por un planteo ordenado, con Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira en el mediocampo, y buscó aprovechar la velocidad de sus delanteros.

Sin demasiadas llegadas claras, el primer tiempo terminó igualado sin goles.

Dos jugadas inesperadas cambiaron el partido

Todo lo que Argentina había construido durante la primera mitad comenzó a desmoronarse apenas iniciado el complemento.

A los 2 minutos, Giorgian de Arrascaeta ejecutó un tiro libre hacia el área. Lisandro Martínez intentó despejar de cabeza, pero la pelota impactó en el rostro de su compañero Leonardo Balerdi y terminó dentro del arco de Rulli.

La acción significó el 1-0 para Uruguay, en un gol en contra completamente accidental.

Argentina todavía intentaba asimilar el golpe cuando llegó el segundo tanto visitante.

A los 7 minutos, nuevamente De Arrascaeta ejecutó una pelota detenida, esta vez desde el córner. El envío llegó a media altura y Maximiliano Araújo, que se agachó para intervenir, terminó desviando la pelota con la espalda.

La trayectoria sorprendió a Rulli y el balón ingresó por encima del arquero para establecer el 2-0.

En cinco minutos, Uruguay había conseguido una ventaja de dos goles mediante dos acciones poco habituales, que cambiaron completamente el desarrollo del clásico rioplatense.

Julián Álvarez encabezó la reacción

Con el resultado en contra, Argentina tuvo que asumir mayores riesgos y adelantó sus líneas.

Nicolás Paz y Thiago Almada encontraron espacios para acercarse al arco visitante, aunque la falta de precisión y las intervenciones de Fiermarín impidieron el descuento.

Uruguay, mientras tanto, aprovechó los espacios que aparecían detrás de la defensa argentina.

Maximiliano Araújo tuvo una oportunidad para ampliar la diferencia después de quedar frente a Rulli, pero el arquero consiguió evitar el tercero.

La Selección volvió a generar peligro con una llegada de Paz, que quedó mano a mano con Fiermarín. El guardameta respondió nuevamente y sostuvo la ventaja uruguaya.

El descuento finalmente llegó a los 27 minutos del segundo tiempo.

Gianluca Prestianni, que había ingresado por Almada, recibió sobre la izquierda y envió un centro bajo hacia el área. Julián Álvarez anticipó a los defensores y conectó un remate que golpeó en el palo antes de ingresar.

El 2-1 cambió el ánimo del partido y le dio a Argentina una nueva oportunidad de buscar la igualdad.

La presión local aumentó durante el tramo final, aunque Uruguay también encontró espacios para responder. Darwin Núñez tuvo una ocasión que terminó con otra intervención de Rulli.

Pese a los intentos argentinos, el empate nunca llegó.

Un nuevo ciclo que comenzó con una derrota

El amistoso fue la primera prueba de la Selección desde el retiro de Lionel Messi y llegó apenas un día después de la confirmación de la continuidad de Lionel Scaloni como entrenador hasta 2030.

El técnico presentó una formación con varios futbolistas que buscan consolidarse dentro de una nueva etapa, combinados con integrantes del plantel que disputó los últimos mundiales.

La ausencia de Messi abrió también un período de reorganización del funcionamiento ofensivo, con Nicolás Paz, Thiago Almada y Julián Álvarez entre las principales referencias del ataque.

Argentina tuvo momentos de buen juego, especialmente durante el primer tiempo, pero quedó condicionada por los dos goles recibidos al comienzo del complemento.

Uruguay, por su parte, consiguió una victoria importante en su proceso de reconstrucción bajo la conducción interina de Diego Forlán, quien asumió después de la salida de Marcelo Bielsa.

La Celeste volvió a imponerse en la Bombonera, el mismo escenario donde había derrotado 2-0 a Argentina en noviembre de 2023, durante las Eliminatorias para el Mundial 2026.

Lo que viene: Argentina jugará en Córdoba

La Selección cerrará su actividad internacional de 2026 el próximo martes 17 de noviembre, cuando enfrente a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El encuentro comenzará a las 20 y será el segundo amistoso de esta fecha FIFA.

Scaloni tendrá una nueva oportunidad para evaluar futbolistas, probar variantes y continuar con la reorganización del equipo en el inicio del ciclo que tendrá como horizonte el Mundial de 2030.

Después de la derrota ante Uruguay, el compromiso en Córdoba será la posibilidad inmediata de recuperar el camino de la victoria y cerrar el año con una mejor actuación.