El calor se instala en Villa Carlos Paz, con máximas superiores a los 30 grados

Después de un miércoles soleado, con una máxima cercana a los 29 grados, el ascenso térmico continuará mañana en Punilla y las Sierras de Córdoba. Las condiciones estables predominarán durante ambos días.

El calor comenzará a ganar protagonismo en Villa Carlos Paz y el sur de Punilla durante este miércoles y jueves, con un marcado ascenso de las temperaturas que llevará las máximas por encima de los 30 grados y anticipará un ambiente cada vez más cercano al verano.

Después de varios días con condiciones cambiantes, el tiempo se mantendrá mayormente estable, con abundante presencia de sol y temperaturas que aumentarán progresivamente hasta alcanzar uno de los registros más elevados de lo que va de noviembre.

Este miércoles 11 de noviembre comenzó con cielo despejado y una temperatura cercana a los 14 grados. Durante la mañana, el ascenso térmico se hizo sentir rápidamente y, alrededor de las 9.30, el termómetro ya rondaba los 21 grados.

Para el resto del día se espera una máxima de entre 29 y 30 grados, con cielo mayormente despejado y viento predominante del sector este y sudeste, de intensidad leve a moderada.

Las condiciones se mantendrán estables durante la tarde y la noche, con un descenso gradual de la temperatura después del atardecer.

El jueves 12 profundizará el ascenso térmico y se perfila como una jornada considerablemente más calurosa.

La mañana comenzará con una mínima cercana a los 16 a 18 grados, pero la temperatura aumentará con rapidez y podría alcanzar una máxima de entre 32 y 33 grados durante la tarde.

El cielo permanecerá mayormente soleado, aunque podrían aparecer algunos intervalos de nubosidad. Las probabilidades de precipitaciones serán reducidas, si bien algunos pronósticos no descartan alguna tormenta aislada hacia las últimas horas de la tarde.

El viento soplará principalmente del este y noreste, con intensidad moderada y ráfagas que podrían acercarse a los 35 km/h.

La intensificación del calor marcará el panorama de estas dos jornadas en Villa Carlos Paz y las Sierras de Córdoba. Para el viernes, en tanto, se anticipa la continuidad de las temperaturas elevadas, aunque con un aumento de la inestabilidad y nuevas posibilidades de tormentas.