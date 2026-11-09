El papa León XIV llega a Córdoba: guía completa de la misa, el Papamóvil, los horarios y los accesos

Este lunes comenzará la vigilia que reunirá a miles de peregrinos antes de la misa multitudinaria del martes. El Pontífice también recorrerá el centro en Papamóvil, saludará desde el Arzobispado y visitará la Catedral. Habrá un amplio operativo de seguridad, colectivos gratuitos, estacionamientos especiales y más de 350 cortes de tránsito. Las recomendaciones para quienes viajen desde Villa Carlos Paz y Punilla.

Córdoba se prepara para vivir una jornada histórica con la llegada del papa León XIV, que este martes 10 de noviembre encabezará una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y posteriormente recorrerá las calles de la capital provincial para encontrarse con los fieles.

La expectativa crece con el arribo de peregrinos de distintos puntos del país, mientras se ultiman los preparativos de un operativo que movilizará a miles de personas y transformará durante dos días la circulación habitual de la ciudad.

Será la primera visita de un Pontífice a Córdoba desde la llegada de Juan Pablo II, en 1987. Las autoridades estiman que solamente la celebración central en FAdeA podría convocar a unas 800.000 personas, en lo que se anticipa como uno de los acontecimientos religiosos más importantes de las últimas décadas en la provincia.

Las actividades comenzarán este lunes por la tarde, con la apertura del predio y una vigilia que se extenderá durante toda la noche. El martes, León XIV llegará a Córdoba a las 9 y desarrollará una agenda que incluirá cuatro grandes instancias de participación: la misa en FAdeA, el recorrido en Papamóvil, el saludo desde el Arzobispado y el encuentro en la Catedral.

Ante la magnitud de la convocatoria, el Arzobispado, el Gobierno de Córdoba y la Municipalidad capitalina recomiendan elegir anticipadamente uno de esos lugares para participar. Los cortes de tránsito y las dificultades de movilidad harán prácticamente imposible acompañar al Papa en todas las actividades.

La espera comienza este lunes con una vigilia en FAdeA

Las puertas del predio de FAdeA, ubicado en avenida Fuerza Aérea Argentina 5505, abrirán este lunes a las 18, tanto por el acceso norte, en la intersección de Fuerza Aérea y Circunvalación, como por el acceso sur, sobre avenida La Donosa y Circunvalación.

Una hora después, a las 19, comenzará la Vigilia Joven, una propuesta que combinará música, oración y actividades religiosas para acompañar a quienes decidan pasar la noche esperando la llegada del Pontífice.

La programación artística incluye a Jairo, Jorge Rojas, Magui Olave, Q’Lokura, Facundo Toro y Los Nombradores del Alba, además de numerosos músicos y agrupaciones religiosas.

Entre los artistas anunciados también figura Iceberg del Sur, la banda integrada por los hermanos carlospacenses Gabriel “Pico” y Agustín Moyano Angelini, autores de Argentina con el Papa León, la canción oficial elegida por la Conferencia Episcopal Argentina para acompañar la visita.

Durante la vigilia habrá espacios de acompañamiento pastoral y actividades de preparación espiritual. Los asistentes podrán permanecer dentro del predio durante toda la noche, aunque no estará permitido instalar carpas.

Se podrá ingresar con bolsas de dormir, aislantes, reposeras y sillas plegables, además de alimentos, agua y elementos de abrigo.

El ingreso estará habilitado hasta las 9 del martes, una hora antes de la misa, aunque la recomendación es llegar con mucha anticipación para evitar inconvenientes y demoras.

La misa del martes: el momento central de la visita

El papa León XIV tiene previsto arribar al Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella a las 9. Desde allí será trasladado al predio de FAdeA, donde presidirá la Santa Misa a partir de las 10.

Antes de la celebración recorrerá el lugar en Papamóvil, en un trayecto especialmente preparado para acercarse a los peregrinos.

La organización dividió el predio en cuadrantes, que contarán con equipos de sonido y más de 50 pantallas gigantes para facilitar el seguimiento de la ceremonia.

La inscripción previa para participar de la misa está recomendada y puede realizarse a través del sitio oficial de la visita papal, al que se accede desde la plataforma elpapaencordoba.com.ar.

La celebración tendrá una duración aproximada de dos horas. Al finalizar, el Papa continuará su recorrido por Córdoba, mientras en FAdeA las pantallas permitirán seguir las actividades posteriores.

Las autoridades anticiparon que la desconcentración será progresiva y que el regreso a los puntos de origen podría demandar varias horas, por lo que solicitaron evitar las aglomeraciones en las salidas.

Cómo llegar desde Villa Carlos Paz y Punilla

Para quienes viajen desde Villa Carlos Paz, Punilla y las localidades del corredor de las Altas Cumbres a través de la autopista Córdoba–Carlos Paz, se dispuso un esquema especial de circulación y estacionamiento.

Los automovilistas deberán utilizar el acceso por Ruta 20, siguiendo las indicaciones hacia el Estacionamiento 3, ubicado en barrio Aeronáutico.

El ingreso estará señalizado después del peaje de Malagueño. A medida que se complete la capacidad de ese estacionamiento, se habilitarán sectores sobre la misma Ruta 20, desde el peaje hasta las proximidades de Circunvalación, conforme al ordenamiento dispuesto por las autoridades.

Los estacionamientos estarán habilitados desde el mediodía de este lunes, con ingreso por orden de llegada y hasta agotar los lugares disponibles.

Un aspecto fundamental para quienes se trasladen en automóvil es que el último tramo hasta FAdeA deberá completarse caminando. Los sectores oficiales de estacionamiento se encuentran a distancias que pueden alcanzar entre cuatro y seis kilómetros del predio.

Por ese motivo, se recomienda utilizar calzado cómodo, llevar solamente lo indispensable y contemplar el tiempo que demandará la caminata, además de las posibles demoras en la autopista.

Una vez estacionado el vehículo, no estará permitida su salida ni el reingreso hasta la finalización de la misa. La organización también aconsejó cargar combustible antes de llegar a la zona restringida.

En el caso de micros, minibuses y combis que trasladen contingentes desde el interior provincial, se establecieron sectores especiales de estacionamiento sobre Circunvalación, desde las proximidades de barrio Villa Unión hasta avenida Armada Argentina.

Los responsables de cada contingente deberán respetar el circuito de ingreso asignado y prever también los desplazamientos peatonales hasta el predio.

Las rutas para llegar caminando

Además de los accesos vehiculares, la organización estableció recorridos peatonales recomendados para facilitar la llegada de los peregrinos desde distintos sectores de Córdoba.

Para quienes se encuentren en la zona oeste de la capital, uno de los recorridos parte de la Rotonda del Ala, en avenida Julio A. Roca y Río Negro, y continúa por avenida Fuerza Aérea hasta FAdeA.

También se habilitó un trayecto desde el Parque de las Naciones, que parte de Sagrada Familia y Octavio Pinto, continúa hacia avenida Colón y luego toma la colectora de Circunvalación.

Otro recorrido comienza en el Estadio Mario Alberto Kempes, mientras que desde el sur de la ciudad se propone caminar desde Celso Barrios y avenida Valparaíso, utilizando posteriormente la colectora sur de Circunvalación.

Los trayectos están identificados en los mapas oficiales y deberán realizarse siguiendo las indicaciones del personal de seguridad y los voluntarios.

Colectivos gratuitos y taxis con tarifa especial

Para facilitar la llegada a FAdeA, el transporte urbano de Córdoba será gratuito durante este lunes y el martes.

Además, habrá servicios especiales desde dos puntos de la ciudad, que funcionarán desde las 17 del lunes hasta las 5.30 del martes.

Desde la zona norte, los colectivos partirán de la Estación Rodríguez del Busto, ubicada en Manuel Cardeñosa y Rodríguez del Busto, y llegarán hasta Circunvalación y Santa Ana. Desde allí se estima una caminata de aproximadamente 40 minutos.

En la zona sur, el servicio saldrá de Nores Martínez y Concepción Arenales, con descenso en San Antonio y avenida Agustín Roque Arias, a unos 15 minutos a pie del predio.

También habrá taxis y remises especiales desde esos mismos puntos de partida, con una tarifa fija de 10.000 pesos por viaje, sin bajada de bandera.

La gratuidad anunciada corresponde al transporte urbano de Córdoba capital y a los servicios especiales previstos dentro de la ciudad.

El Papamóvil recorrerá el centro desde el mediodía

Finalizada la misa, León XIV se dirigirá hacia el centro de Córdoba para protagonizar uno de los momentos más esperados de la visita.

El primer tramo del traslado se realizará en un vehículo de seguridad cerrado, denominado cápsula, desde el sector del Nudo Vial El Tropezón hasta avenida Colón al 1300.

A partir de allí comenzará el recorrido en Papamóvil, previsto aproximadamente desde las 11.45, por avenida Colón hasta General Paz. Luego continuará por General Paz, Vélez Sarsfield e Hipólito Yrigoyen, hasta el Arzobispado.

La diferencia entre ambos vehículos es importante para quienes quieran ver al Papa: mientras que la cápsula es cerrada y se utiliza para los traslados de seguridad, el Papamóvil permite observarlo de pie y a baja velocidad.

Por eso, el trayecto que comienza en Colón y Santa Fe constituye una de las principales alternativas para quienes prefieran acompañarlo desde las calles sin concurrir a la misa.

Todo el corredor estará vallado y permanecerá cerrado al tránsito vehicular, pero se permitirá la circulación peatonal en los sectores habilitados para el público.

El saludo desde el balcón del Arzobispado

Otra de las oportunidades para encontrarse con León XIV será frente al Arzobispado de Córdoba, ubicado en avenida Hipólito Yrigoyen 98.

Está previsto que el Papa salga a saludar desde el balcón alrededor de las 12.30.

Los fieles podrán ubicarse sobre avenida Hipólito Yrigoyen, entre Obispo Trejo y Plaza España, con ingreso desde esta última.

El sector tendrá capacidad para una concurrencia multitudinaria y contará con pantallas gigantes donde se transmitirá desde la mañana la misa en FAdeA y el posterior recorrido por la ciudad.

De esta manera, quienes elijan esperar en el Arzobispado podrán participar de la jornada desde un mismo lugar, sin necesidad de trasladarse entre los diferentes escenarios.

El encuentro en la Catedral y la despedida

La última actividad de León XIV en Córdoba comenzará a las 15.15, con un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

Allí se reunirá con obispos, diáconos, sacerdotes, religiosos, consagrados y seminaristas, en una instancia especialmente destinada a la comunidad eclesial.

Antes de llegar, el Pontífice realizará otro recorrido en Papamóvil desde el Arzobispado, por Hipólito Yrigoyen, Vélez Sarsfield y 27 de Abril.

El encuentro en la Catedral será de carácter privado, pero el público podrá acompañarlo desde la Plaza San Martín, de pie y en los sectores delimitados por el operativo de seguridad.

El ingreso peatonal previsto será por calle Buenos Aires y no será necesaria una inscripción previa.

Se estima que este espacio podrá recibir alrededor de 15.000 personas, una capacidad mucho más limitada que la de FAdeA o el corredor del Arzobispado.

Una vez finalizada la actividad, el Papa regresará al aeropuerto en un vehículo cerrado. Su partida hacia Buenos Aires está prevista para las 16.55, con lo que concluirá su visita a Córdoba.

Más de 350 cortes de tránsito: cuándo comienzan y qué zonas afectarán

La visita estará acompañada por uno de los mayores operativos de tránsito organizados en Córdoba, con más de 350 cortes que se aplicarán progresivamente.

Las primeras restricciones comienzan este lunes a las 12, en los alrededores de FAdeA, la autopista Córdoba–Carlos Paz y determinados tramos de Circunvalación.

En esos sectores solamente podrán avanzar los vehículos que se dirijan a los estacionamientos habilitados y los micros autorizados para trasladar peregrinos.

Desde las 20 del lunes, los cortes se extenderán al centro de Córdoba, incluyendo el cuadrante comprendido entre avenida Pueyrredón, bulevar Chacabuco, Sarmiento y Marcelo T. de Alvear, además del entorno de Plaza España.

También quedará restringida avenida Colón, aunque inicialmente se permitirán algunos cruces transversales.

A partir de las 7 del martes, se aplicará el cierre vehicular completo del corredor papal, que comprende avenida La Voz del Interior, sectores de Circunvalación y avenida Colón.

Las restricciones se mantendrán durante el desarrollo de las actividades y comenzarán a levantarse progresivamente después de la partida del Pontífice.

La Provincia y la Municipalidad recomiendan evitar los desplazamientos en automóvil por las zonas afectadas y consultar los mapas de circulación antes de emprender cualquier viaje.

Qué llevar a FAdeA y cuáles son los elementos prohibidos

La organización difundió una serie de recomendaciones para quienes participen de la vigilia y la misa.

Entre los elementos indispensables figuran DNI o pasaporte, agua, alimentos, medicamentos personales, ropa cómoda, abrigo, gorra, protector solar y repelente.

Se permitirá el ingreso con mochilas de hasta 15 litros, bolsas de dormir, aislantes, termos, mates, botellas plásticas, reposeras, sillas plegables, paraguas plegables, conservadoras y baterías portátiles.

También se recomienda llevar elementos de higiene personal y bolsas para los residuos.

En cambio, estarán prohibidos los envases de vidrio, las bebidas alcohólicas, las carpas, las sombrillas, los aerosoles, las armas, los objetos cortantes, las velas, los drones y los elementos de pirotecnia.

Tampoco podrán ingresar mascotas, bicicletas, monopatines ni bolsos o mochilas que superen las dimensiones permitidas.

Salud, seguridad y recomendaciones para las familias

El operativo contará con puestos sanitarios, ambulancias y personal de asistencia en FAdeA y en los principales puntos del recorrido papal.

También habrá sectores de calma destinados a personas con autismo y espacios de atención para quienes necesiten asistencia.

Las autoridades advirtieron que la gran concentración de asistentes podría provocar saturación de las redes de telefonía celular. Por eso recomiendan descargar previamente los mapas, guardar la información necesaria y acordar puntos de encuentro con familiares o acompañantes.

En el caso de concurrir con niños, aconsejan colocarles una identificación con el nombre y un número de contacto de la persona adulta responsable.

Los teléfonos de emergencia habilitados serán 107 para asistencia médica, 911 para la Policía y 103 para Defensa Civil.

Una jornada histórica para Córdoba

La llegada de León XIV se produce casi cuatro décadas después de la visita de Juan Pablo II, que en 1987 reunió a una multitud de fieles en la capital cordobesa.

Esta vez, la celebración tendrá como escenario principal FAdeA y una convocatoria que involucrará a peregrinos de toda la provincia, del resto del país y de países vecinos.

Para quienes viajen desde Villa Carlos Paz y Punilla, la principal recomendación es organizar el traslado antes de salir, conocer el estacionamiento asignado y prever que buena parte del recorrido final deberá hacerse caminando.

La información oficial, incluidos los mapas de acceso, estacionamientos, rutas peatonales, puntos de asistencia y restricciones de tránsito, está disponible en elpapaencordoba.com.ar, el sitio desarrollado conjuntamente por el Arzobispado, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Córdoba.

Con los primeros peregrinos preparándose para la vigilia de este lunes, Córdoba comienza a transitar las horas previas a un acontecimiento que quedará incorporado a su historia religiosa y que tendrá su momento central el martes, cuando León XIV celebre la misa ante una multitud.