Ante una multitud histórica, León XIV celebró su primera misa en Argentina y llamó a fortalecer a las familias frente a las crisis

El Pontífice encabezó una celebración en el Monumento de los Españoles, en Buenos Aires, ante una concurrencia estimada en 2,5 millones de personas. En su homilía advirtió sobre la precariedad laboral, la violencia doméstica y las adicciones, y destacó el papel de las familias en la sociedad argentina. Por la mañana había visitado el Cottolengo Don Orione, donde compartió un emotivo encuentro con residentes y trabajadores.

El papa León XIV encabezó este lunes una multitudinaria misa en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, donde miles de familias llegadas desde distintos puntos del país participaron de la primera gran celebración religiosa de su visita a la Argentina. La convocatoria, estimada en 2,5 millones de personas, se convirtió en la mayor concentración de fieles de su pontificado.

La jornada comenzó mucho antes de la llegada del Papa. Desde la madrugada, una multitud ocupó los alrededores de avenida del Libertador, mientras numerosos peregrinos que habían pasado la noche en el lugar aguardaban para conseguir una ubicación cercana al altar.

Poco antes del inicio de la celebración, León XIV recorrió parte de la avenida a bordo del Papamóvil, saludando a los fieles que agitaban banderas argentinas y del Vaticano. Los aplausos y los cánticos acompañaron su paso hasta el escenario instalado frente al Monumento de los Españoles.

La misa contó con la presencia del presidente Javier Milei, integrantes del Gobierno nacional, autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, dirigentes políticos y representantes de la Iglesia.

«Con el corazón lleno de alegría celebro con ustedes esta Santa Eucaristía», expresó el Pontífice al comenzar su homilía, en la que manifestó su emoción por el recibimiento y la respuesta de los fieles argentinos.

Un mensaje sobre las familias y las dificultades sociales

El eje central de la homilía fue el papel de las familias en la construcción de la sociedad argentina y su capacidad para sostener los vínculos comunitarios frente a las dificultades económicas y sociales.

León XIV reconoció que numerosos hogares atraviesan situaciones complejas y mencionó especialmente la inestabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas y las adicciones que afectan a los jóvenes y deterioran las relaciones familiares.

Frente a ese panorama, el Papa presentó la fe como una fuente de esperanza y alentó a las familias a recuperar los espacios de encuentro, escucha y acompañamiento.

«Con Él y en Él cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país», sostuvo.

En su reflexión, destacó que la historia y la cultura argentinas encontraron en la familia un ámbito fundamental para transmitir valores como el respeto a los mayores, la solidaridad, la cultura del trabajo y la fidelidad a la palabra dada.

También recordó la diversidad de orígenes que caracteriza a la población argentina y la importancia que tuvo la vida familiar para integrar a distintas generaciones de inmigrantes.

El Pontífice convocó a los padres y abuelos a transmitir la fe mediante gestos cotidianos y alentó a los hogares cristianos a participar activamente en la vida de la Iglesia.

Durante su intervención también recordó a Francisco, quien fue arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en Papa, y recuperó una de sus enseñanzas sobre la oración y la convivencia familiar.

La referencia a su antecesor fue recibida con una ovación de los fieles reunidos en Palermo.

Hacia el final, León XIV encomendó a las familias argentinas a la Virgen de Luján y a San José, y pidió que sus hogares sean espacios de encuentro, cuidado y esperanza.

La celebración tuvo una fuerte significación histórica: fue la primera misa multitudinaria presidida por un Papa en Argentina desde la visita de Juan Pablo II, en abril de 1987.

Una mañana emotiva en el Cottolengo Don Orione

Antes de trasladarse a Palermo, León XIV había comenzado sus actividades de este lunes con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, provincia de Buenos Aires, una institución dedicada a la atención y el acompañamiento de personas con discapacidad y otras necesidades de asistencia.

El Pontífice fue recibido por el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, y el responsable del establecimiento, Jorge Silanes.

Durante su recorrido compartió momentos con residentes, trabajadores y voluntarios, escuchó testimonios y visitó la capilla donde se conserva una reliquia del corazón de San Luis Orione.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue la presentación de Abel Pintos, quien interpretó su canción «La llave» acompañado por músicos y el coro del establecimiento.

León XIV agradeció el recibimiento y dedicó buena parte de sus palabras a destacar la dignidad de las personas con discapacidad y la importancia de las instituciones que trabajan por su integración.

En particular, sostuvo que el progreso de una nación también debe evaluarse por la manera en que recibe y acompaña a quienes tienen necesidades especiales.

El Papa cuestionó las sociedades que concentran su atención exclusivamente en el éxito económico o en las apariencias, y reivindicó la tarea cotidiana de quienes trabajan al servicio de las personas más vulnerables.

La visita a Claypole y la posterior misa en Palermo marcaron así una mañana atravesada por dos mensajes complementarios: la necesidad de una sociedad que no excluya a los más frágiles y el papel de las familias como espacios de contención y solidaridad.

La agenda continuará con trabajadores y representantes religiosos

Después de la misa, el Pontífice continuará este lunes con una serie de encuentros institucionales y religiosos en Buenos Aires.

A las 16.10 tiene previsto reunirse con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina, en Puerto Madero. Participarán empresarios, dirigentes sindicales, trabajadores y referentes de movimientos sociales.

Posteriormente, a las 17.30, mantendrá un encuentro con líderes de distintas comunidades cristianas y otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, sede ceremonial de la Cancillería argentina.

La jornada concluirá con la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino en la Catedral Metropolitana, a las 18.45, y una cena con los obispos en el Arzobispado de Buenos Aires.

El martes, León XIV llegará a Córdoba

La gira continuará este martes, donde el Papa arribará a las 9 de la mañana para encabezar una de las principales celebraciones de su visita al país.

A las 10 presidirá una misa multitudinaria en FAdeA, en un predio acondicionado para recibir a cientos de miles de peregrinos.

Después de la celebración recorrerá las calles del centro cordobés en el Papamóvil y realizará un saludo y una bendición desde el histórico balcón del Arzobispado, alrededor de las 12.30.

Por la tarde, a las 15.15, mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Córdoba.

La visita concluirá el miércoles con una misa en Luján, antes de que León XIV continúe su gira apostólica hacia Perú.