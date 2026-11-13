San Antonio de Arredondo profundiza el debate sobre cómo proteger su territorio y ordenar el crecimiento urbano

El tercer Foro Urbano Ambiental se realizará este sábado, con la participación de vecinos, instituciones y organizaciones. El Consejo Asesor de Planificación Urbano Ambiental (CAPUA) busca avanzar en las reglas de gestión del área protegida, mientras un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba desarrolla estudios sobre el territorio. La discusión adquiere mayor importancia ante el proyecto municipal de ampliar el ejido hacia Bosque Alegre y el río La Suela.

¿Qué parte de su paisaje quieren conservar los habitantes de San Antonio de Arredondo? ¿Dónde deberían permitirse nuevos desarrollos y bajo qué condiciones? ¿Cómo puede crecer la localidad sin perder los valores naturales, históricos y culturales que forman parte de su identidad?

Estas preguntas estarán en el centro del tercer Foro Urbano Ambiental, que se realizará este sábado en San Antonio de Arredondo, como parte de un proceso participativo que ya tuvo resultados concretos y que ahora busca avanzar en una cuestión decisiva para el futuro de la localidad: establecer las reglas de protección y uso de su territorio antes de que las transformaciones urbanas y económicas terminen definiendo, de hecho, su destino.

El encuentro es impulsado por el Consejo Asesor de Planificación Urbano Ambiental (CAPUA), que reúne a representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y distintas organizaciones de la comunidad.

Su presidenta, Vanesa Godoy, explicó durante una entrevista con VillaNos Radio que San Antonio ya cuenta con una ordenanza que declara un área protegida, pero todavía debe completar los instrumentos necesarios para determinar cómo será administrada, qué actividades podrán desarrollarse y cuáles serán sus límites.

La intención es que esas definiciones no surjan exclusivamente de los equipos técnicos o de las autoridades municipales, sino que incorporen las perspectivas de quienes viven en la localidad.

“Para nosotros es sumamente importante la opinión de los vecinos y las vecinas de la localidad para ser tenida en cuenta a la hora de poder organizar, de poder plasmar lo que va a ser este plan de gestión”, sostuvo Godoy.

Y resumió el propósito de la convocatoria en tres interrogantes: “Qué es lo que quiere mantener, qué es lo que le gusta de San Antonio, cómo proyecta San Antonio”.

De la declaración de área protegida a las reglas para conservarla

La ordenanza que establece el área protegida constituyó un primer paso en la política de conservación de San Antonio de Arredondo. Sin embargo, su aplicación requiere herramientas que todavía se encuentran en elaboración.

“Nosotros teníamos en el Concejo Deliberante aprobada la ordenanza de lo que es el área protegida, pero le falta una pata a esto, porque faltaba todo lo que tiene que ver con la reglamentación”, explicó Godoy.

El trabajo pendiente comprende tres aspectos fundamentales.

Por un lado, definir con precisión el polígono del área protegida, estableciendo los límites y las características de los sectores comprendidos.

También es necesario elaborar un inventario de recursos naturales, ambientales, históricos y culturales que permita identificar los valores que requieren conservación.

Finalmente, deberá desarrollarse un plan de gestión, con criterios de zonificación que determinen qué actividades podrán realizarse en cada sector y bajo qué condiciones.

Son decisiones que tendrán consecuencias sobre el uso de la tierra, las posibilidades de construcción, los emprendimientos económicos y la preservación de los ambientes serranos.

Godoy explicó que el futuro régimen podrá contemplar distintos grados de protección. Algunos espacios podrían destinarse prioritariamente a la conservación, mientras que otros admitirían actividades educativas, de investigación o determinados desarrollos compatibles con las condiciones ambientales.

“Qué actividades van a estar permitidas, cuáles no, cuáles son los intereses de los vecinos”, sintetizó.

La discusión, por lo tanto, no se reduce a una elección entre preservar la naturaleza o permitir el crecimiento urbano.

El desafío consiste en determinar qué tipo de desarrollo puede admitir San Antonio de Arredondo sin comprometer aquello que la comunidad considera valioso conservar.

El tercer foro de un proceso que ya produjo resultados

El encuentro de este sábado será el tercero impulsado dentro de esta experiencia participativa y el segundo realizado durante 2026.

La continuidad es uno de sus aspectos relevantes. No se trata de una convocatoria aislada, sino de una modalidad de trabajo que ya tuvo incidencia sobre las decisiones municipales.

Godoy recordó que de uno de los foros anteriores surgió la necesidad de revisar las normas que regulaban las construcciones en San Antonio de Arredondo.

A partir de ese planteo se desarrolló un trabajo entre el CAPUA y los equipos técnicos municipales que culminó con la aprobación de un nuevo Código de Edificación, hace aproximadamente dos meses.

“Del foro anterior surgió el tema de la necesidad de trabajar sobre el Código de Edificación”, señaló.

La experiencia constituye un antecedente concreto de cómo una inquietud expresada durante una instancia participativa puede incorporarse a la agenda institucional y traducirse en una norma.

Ahora, el trabajo se concentra en la regulación ambiental y en el desarrollo del plan de gestión del área protegida.

El foro tendrá una modalidad de taller, con dinámicas grupales que permitirán intercambiar opiniones, identificar lugares y valores de interés, y discutir diferentes expectativas sobre el futuro de San Antonio.

La convocatoria está abierta a todos los vecinos, formen parte o no de alguna organización.

Godoy destacó que el CAPUA cuenta con una mesa de trabajo en la que participan representantes del municipio, del Concejo Deliberante y de instituciones como Amigos del Río, Brigada Biguá, ADARSA, centros vecinales y establecimientos educativos, entre otras.

“Hoy tenemos una mesa conformada con las organizaciones, el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante, y son como tres patas esenciales para poder llegar a los acuerdos”, afirmó.

Esa participación también contempla a los sectores vinculados con el desarrollo inmobiliario, cuyos intereses pueden entrar en tensión con las propuestas de conservación.

Godoy consideró que deben formar parte de las conversaciones. “También se los convoca a ellos para sentarse en esta mesa y poder dialogar”, explicó.

La intención es reunir miradas diferentes y construir criterios compartidos, reconociendo que las decisiones sobre el territorio afectan tanto a quienes buscan preservar determinados espacios como a quienes tienen expectativas de desarrollar actividades económicas.

Estudios de la UNC para conocer el territorio

La participación ciudadana constituye una parte del proceso. La otra es el trabajo técnico necesario para fundamentar las futuras decisiones.

Godoy informó que, mediante gestiones realizadas desde el CAPUA y el municipio, se consiguió asignar recursos para estudios especializados y se firmó un convenio con la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).

Un equipo de profesionales desarrolla relevamientos de campo para conocer las características de los distintos sectores, sus condiciones ambientales, los usos actuales del suelo y las posibilidades de intervención.

“Hay varios profesionales que están trabajando en este equipo técnico, haciendo todo trabajo en territorio”, explicó.

La información obtenida será utilizada para elaborar las propuestas de zonificación y establecer criterios de conservación y gestión.

El objetivo es combinar esos estudios con los aportes que surjan de los talleres participativos.

De esa manera, las decisiones sobre el área protegida podrán apoyarse tanto en el conocimiento profesional como en las experiencias, prioridades y preocupaciones de la comunidad.

La ampliación del ejido hacia Bosque Alegre cambia la dimensión del desafío

El debate ambiental adquiere una importancia aún mayor por un proyecto que podría modificar considerablemente el territorio bajo jurisdicción de San Antonio de Arredondo.

El municipio impulsa una ampliación de su ejido hacia Bosque Alegre y el río La Suela, incorporando una extensa región serrana de gran valor natural, histórico y paisajístico.

Según explicó Godoy, la propuesta ya fue aprobada por el Concejo Deliberante local y se encuentra pendiente de tratamiento en la Legislatura de Córdoba.

Actualmente, el límite municipal llega hasta el sector de Las Jarillas, en las proximidades del mirador. La ampliación proyectada extendería la jurisdicción hacia el río La Suela e incluiría el Observatorio de Bosque Alegre, la Estación Terrena y el casco histórico de ese sector.

Godoy destacó que esos lugares no solamente tienen importancia ambiental o potencial turístico, sino también vínculos con la historia de la localidad y de la familia Arredondo.

“Todo esto es muy importante porque tiene que ver también con la historia y con la identidad de San Antonio”, sostuvo.

La ampliación todavía no está vigente y no existe una fecha confirmada para su tratamiento definitivo en la Legislatura.

Sin embargo, el CAPUA ya contempla esa posibilidad al discutir los criterios que deberían orientar el ordenamiento territorial.

La propuesta introduce una cuestión estratégica: cómo planificar espacios que podrían incorporarse al municipio antes de que nuevas condiciones de accesibilidad y oportunidades económicas aceleren su transformación.

Los caminos que acercan también transforman

Durante la entrevista se planteó el impacto que tuvieron las mejoras de los accesos viales sobre sectores serranos que años atrás se encontraban relativamente alejados de los corredores más transitados.

Entre esos cambios se destacan la pavimentación del camino de Las Jarillas y las conexiones vinculadas con la nueva bajada de las Altas Cumbres.

Las mejoras de infraestructura facilitan la circulación y acercan territorios que antes tenían mayores dificultades de acceso. Al mismo tiempo, pueden aumentar el interés por las tierras y generar nuevas posibilidades para actividades inmobiliarias, turísticas y económicas.

Ese proceso plantea un desafío para la planificación.

Cuando se abren caminos, se subdividen terrenos o se realizan intervenciones sobre el paisaje, algunas transformaciones pueden resultar difíciles de revertir.

Por eso, discutir con anticipación los usos permitidos y las condiciones de conservación adquiere una importancia que va más allá de la elaboración de una ordenanza.

Godoy reconoció que existe una tarea pendiente en esa materia, tanto para San Antonio como para otras localidades de la región.

“Justamente por esto es que nosotros entendemos que hay que trabajar en esto, o sea, hay una cuenta pendiente”, sostuvo.

La propuesta que impulsa el CAPUA apunta precisamente a evitar que las decisiones sobre el territorio queden determinadas solamente por las oportunidades de desarrollo que surjan en cada momento.

Se trata de construir un marco de reglas antes de que los cambios se consoliden.

Un río y una montaña que no reconocen límites municipales

La discusión tiene también una dimensión regional.

San Antonio de Arredondo comparte con Cuesta Blanca, Icho Cruz, Mayu Sumaj y Tala Huasi un mismo sistema ambiental, atravesado por el río San Antonio y las sierras de Punilla Sur.

Aunque cada localidad cuenta con sus propias autoridades y normas, las decisiones sobre urbanización, conservación y uso del suelo pueden producir efectos que exceden sus respectivos límites.

Godoy sintetizó esa realidad con una frase: “Si bien son distintas localidades, tenemos un río que nos une, la montaña que nos une”.

La presidenta del CAPUA reconoció que existen conversaciones regionales sobre ordenamiento territorial, pero también dificultades para transformar esos intercambios en políticas compartidas.

Como antecedente mencionó los talleres desarrollados en distintas localidades de Punilla Sur en el marco de una iniciativa impulsada desde la Provincia.

Esos encuentros buscaban avanzar hacia criterios comunes para la región. Sin embargo, el informe final del proceso todavía no llegó a San Antonio.

“Nosotros todavía no tenemos el informe final que tenía que llegar”, señaló.

Godoy expresó su expectativa de que pueda estar disponible antes de terminar el año o a comienzos de 2027, aunque no existe una fecha confirmada.

Mientras tanto, San Antonio avanza con sus propias herramientas: el nuevo Código de Edificación, el trabajo del CAPUA, los estudios técnicos de la UNC y el proceso participativo para definir el plan de gestión del área protegida.

Esa actividad local no reemplaza la necesidad de acuerdos regionales, pero busca dar respuestas a transformaciones que continúan desarrollándose.

“La población sigue creciendo, las necesidades y los problemas siguen estando”, advirtió.

Definir hoy qué San Antonio se quiere preservar para el futuro

El foro de este sábado profundizará una discusión que ya comenzó a traducirse en decisiones institucionales y que ahora se proyecta sobre una superficie potencialmente mucho mayor.

San Antonio de Arredondo tiene una ordenanza de área protegida, pero necesita establecer sus reglas de gestión. Cuenta con un nuevo Código de Edificación y trabaja en instrumentos ambientales complementarios. Al mismo tiempo, estudia una posible ampliación de su ejido hacia territorios de considerable valor natural, científico e histórico.

En todos esos procesos aparece una misma pregunta: qué parte de la identidad natural y cultural de la localidad debe preservarse y bajo qué condiciones es posible imaginar su crecimiento.

La participación vecinal busca incorporar esa mirada antes de que las decisiones se conviertan en zonificaciones, autorizaciones y nuevas normas.

El tercer Foro Urbano Ambiental se realizará este sábado 14 de noviembre, desde las 8.30, en la Abadía Gaudium Mariae, de las monjas benedictinas, ubicada en avenida Cura Brochero 1763.

La participación es abierta y los interesados pueden acercarse directamente al lugar.

“Los esperamos, que lleven el mate y ganas de compartir”, invitó Vanesa Godoy.

El encuentro permitirá sumar nuevas voces a una discusión que San Antonio de Arredondo ya puso en marcha: cómo orientar los cambios que vendrán sin perder los paisajes, la historia y los valores que sus habitantes reconocen como propios.