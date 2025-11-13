La chilena de Santiago Montiel, entre los mejores goles del mundo: nominado al Puskás 2025

El delantero rojo fue elegido por la FIFA entre los once autores de los mejores goles del año, gracias a su acrobática definición ante Independiente Rivadavia.

Independiente vuelve a aparecer en el radar mundial del fútbol gracias a la nominación de Santiago Montiel al premio Puskás 2025, galardón que la FIFA otorga al mejor gol de la temporada. El tanto elegido fue la chilena que el atacante convirtió el 11 de mayo de 2025, en el triunfo del Rojo ante Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Apertura.

La jugada ocurrió a los 57 minutos, en el estadio Libertadores de América–Ricardo Enrique Bochini. Tras un rebote en la puerta del área, Montiel improvisó una chilena impecable que superó al arquero Ezequiel Centurión y selló la clasificación del equipo de Avellaneda a los cuartos de final. Desde aquel día, el gol fue señalado como uno de los mejores del año en el fútbol argentino y ahora competirá a nivel global.

La FIFA dio a conocer la lista de once nominados correspondiente al período comprendido entre el 11 de agosto de 2024 y el 2 de agosto de 2025. Como en cada edición, el ganador será elegido mediante una combinación entre el voto de los fanáticos —que deberán ordenar sus tres goles favoritos otorgando 5, 3 y 1 punto— y el veredicto de un panel de leyendas del fútbol internacional.

Entre los candidatos figuran nombres destacados como Declan Rice (Arsenal), Lamine Yamal (Barcelona) y Alessandro Deiola (Cagliari). También hay presencia argentina además de Montiel: Pedro De La Vega, nominado por el golazo que convirtió para el Seattle Sounders ante Cruz Azul el 31 de julio de 2025, durante el Mundial de Clubes.

La ceremonia de entrega del premio Puskás se realizará en el marco de los The Best FIFA Football Awards 2025, aunque la fecha exacta aún no fue anunciada.

Lista completa de nominados al Puskás 2025

Alerrandro (Vitória vs Cruzeiro, 19/08/2024)

(Vitória vs Cruzeiro, 19/08/2024) Alessandro Deiola (Cagliari vs Venezia, 18/05/2025)

(Cagliari vs Venezia, 18/05/2025) Pedro De La Vega (Seattle Sounders vs Cruz Azul, 31/07/2025)

(Seattle Sounders vs Cruz Azul, 31/07/2025) Santiago Montiel (Independiente vs Independiente Rivadavia, 11/05/2025)

(Independiente vs Independiente Rivadavia, 11/05/2025) Amr Nasser (Al Ahly vs Pharco, 17/04/2025)

(Al Ahly vs Pharco, 17/04/2025) Carlos Orrantía (Querétaro vs Atlas, 16/04/2025)

(Querétaro vs Atlas, 16/04/2025) Lucas Ribeiro (Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund, 21/06/2025)

(Mamelodi Sundowns vs Borussia Dortmund, 21/06/2025) Declan Rice (Arsenal vs Real Madrid, 08/04/2025)

(Arsenal vs Real Madrid, 08/04/2025) Rizky Ridho (Persija Jakarta vs Arema, 09/03/2025)

(Persija Jakarta vs Arema, 09/03/2025) Kévin Rodrigues (Kasımpaşa vs Rizespor, 09/02/2025)

(Kasımpaşa vs Rizespor, 09/02/2025) Lamine Yamal (Espanyol vs Barcelona, 15/05/2025)

Con esta nominación, Montiel se suma a la lista de futbolistas argentinos que, año tras año, compiten por uno de los premios más celebrados del calendario de la FIFA.