Centro de Almaceneros: las ventas en comercios de cercanía cayeron 8,5% interanual y sigue sin aparecer un repunte

El relevamiento del Centro de Almaceneros de Córdoba volvió a mostrar un escenario delicado para los negocios alimenticios barriales. En abril, las ventas en comercios de cercanía retrocedieron 8,5% frente al mismo mes del año pasado, en un contexto en el que, según el sector, la desaceleración de la inflación no alcanza para recomponer el poder de compra.

Las ventas en los comercios alimenticios de cercanía de Córdoba volvieron a caer en abril y confirmaron que el consumo sigue sin recuperarse. Según el último relevamiento del Centro de Almaceneros, la baja interanual fue del 8,5% en rubros como almacenes, carnicerías, pollerías y fiambrerías.

El dato refuerza una tendencia que el sector viene advirtiendo desde hace meses: aun cuando la inflación muestre una desaceleración respecto de los picos anteriores, el deterioro del ingreso de las familias sigue impactando de lleno sobre las compras cotidianas. En esa línea, Germán Romero, referente de la entidad, planteó que por ahora no aparecen señales claras de mejora hacia adelante.

Romero señaló además que la situación es crítica para los pequeños comercios, porque el alivio inflacionario no encuentra correlato en las paritarias ni en una recuperación sostenida del consumo. Según su planteo, muchos negocios están sosteniéndose como pueden para no cerrar, en medio de costos fijos que siguen presionando sobre la rentabilidad.

Costos altos y negocios al límite

Desde el sector remarcan que los aumentos en energía eléctrica, alquileres y otros gastos operativos dejan a numerosos comercios “contra las cuerdas”. Esa presión, aseguran, ya se está traduciendo en cierres y en pérdida de puestos de trabajo, especialmente entre negocios chicos que tienen menos margen para absorber la caída de ventas.

El nuevo retroceso de abril se suma a una secuencia previa de datos negativos que el propio Centro de Almaceneros venía registrando en los primeros meses del año. Esa persistencia es la que explica la preocupación del sector, que no ve todavía un cambio de tendencia en el corto plazo.

Con este cuadro, el comercio barrial de alimentos sigue funcionando como uno de los termómetros más sensibles del bolsillo cordobés: vende menos, enfrenta costos elevados y no encuentra, por ahora, un horizonte de recuperación firme.