San Antonio de Arredondo: municipio refuerza el alumbrado público en sectores comerciales y barriales

La Municipalidad avanza con tareas de reparación y renovación del sistema de iluminación, con foco en avenida Cura Brochero y en despensas ubicadas en distintos barrios de la localidad.

La Municipalidad de San Antonio de Arredondo informó que continúa desarrollando trabajos de reparación y renovación del sistema de alumbrado público en distintos puntos de la localidad, en una intervención orientada a mejorar la seguridad y acompañar la actividad económica local.

Según se indicó, en esta etapa las tareas se concentran especialmente sobre avenida Cura Brochero, donde se lleva adelante un refuerzo de la iluminación en una zona considerada clave por su circulación diaria y su actividad comercial.

Desde el municipio señalaron que esta intervención apunta a generar entornos más seguros y visibles, con beneficios para comerciantes, vecinos y peatones que transitan por ese sector.

El plan también contempla el fortalecimiento del alumbrado en despensas distribuidas en distintos barrios, espacios que fueron definidos como importantes para la vida cotidiana de la comunidad.

La mejora de la iluminación en esos puntos, agregaron, busca brindar mayores condiciones de seguridad y tranquilidad, especialmente durante el horario nocturno.

Con estas acciones, la Municipalidad sostuvo que continúa avanzando con medidas orientadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos y a consolidar espacios más seguros y accesibles para el desarrollo local.