Instituto dejó escapar el triunfo sobre el final y empató con Newell’s en Rosario

La Gloria igualó 1-1 este domingo ante Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa, por la fecha 16 del Torneo Apertura, en un resultado que le dejó sabor a poco. El equipo cordobés estuvo arriba en el marcador en el segundo tiempo, pero la Lepra lo empató en el tramo final y el punto complicó sus chances de meterse en los playoffs, mientras que el local ya no tiene posibilidades de clasificar.

Instituto empató 1-1 con Newell’s en Rosario y dejó pasar una chance importante en la recta final de la fase regular. En un partido parejo y de pocas ventajas, la visita logró romper el cero en el complemento, aunque no pudo sostener la diferencia y terminó repartiendo puntos.

La ventaja de la Gloria llegó a los 15 minutos del segundo tiempo, con un gol en contra de Saúl Salcedo. Pero cuando parecía que el equipo cordobés se llevaba todo, Ignacio Ramírez, que había ingresado desde el banco, definió cruzado a falta de diez minutos para sellar el empate en Rosario.

En el desarrollo general, Instituto hizo un partido serio y logró golpear primero, pero no terminó de cerrar la historia. Newell’s, sin demasiada claridad durante varios pasajes, encontró aire con los cambios y rescató un punto en el cierre para evitar la derrota en su último partido como local en esta etapa.

El empate dejó un escenario incómodo para ambos, aunque sobre todo para la Gloria. Instituto necesitaba ganar para acomodarse mejor en la pelea por la clasificación y ahora quedó más exigido de cara a la definición. Newell’s, en cambio, ya no tiene chances de avanzar a los playoffs.

En lo que viene, Newell’s recibirá a Vélez y Instituto será local ante Estudiantes de Río Cuarto, por la fecha 9 reprogramada del torneo. La programación todavía no fue confirmada.