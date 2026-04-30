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Pidieron agua, entraron a una casa y robaron un celular: dos aprehendidos en Villa Carlos Paz

Dos hombres de 23 y 38 años fueron detenidos en Villa Carlos Paz, acusados de sustraerle el teléfono celular a un vecino de 85 años tras presentarse en su domicilio y pedirle agua.

Pasadas las 15:00 de hoy, en un domicilio de avenida Cárcano, en barrio Miguel Muñoz de Villa Carlos Paz, un hombre de 85 años denunció que dos sujetos se hicieron presentes en su vivienda pidiendo agua y que, al invitarlos a pasar, le sustrajeron un teléfono celular.

Según se informó, tras retirarse caminando del lugar, personal del Escuadrón Motorizado desplegó un operativo en el sector con las características aportadas por la víctima.

El procedimiento permitió la aprehensión de dos hombres de 23 y 38 años, sindicados como autores del hecho, y el secuestro del teléfono celular denunciado como sustraído.

Las actuaciones quedaron a disposición del magistrado de turno.

lajornada
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