“Hay una crueldad inusitada”: Llaryora cargó contra Nación por PAMI, transporte, salud y discapacidad

Durante una recorrida por el departamento Marcos Juárez, el gobernador Martín Llaryora cuestionó con dureza al Gobierno nacional por el ajuste sobre PAMI, la quita de subsidios al transporte y el desfinanciamiento de programas de salud y discapacidad. En ese marco, advirtió sobre el deterioro social y económico y aseguró que la Provincia está cubriendo como puede áreas que la Nación dejó de sostener.

El gobernador Martín Llaryora volvió a endurecer su discurso contra el Gobierno nacional y apuntó directamente al impacto del ajuste sobre sectores sensibles, con especial foco en PAMI, el transporte, la salud y la discapacidad. Lo hizo durante una gira por localidades del departamento Marcos Juárez, donde combinó anuncios de obras y aportes con fuertes definiciones políticas sobre la situación del país.

“Lo más claro es que hay una crueldad inusitada”, sostuvo el mandatario al referirse al manejo de PAMI, y cuestionó la decisión de retirar prestaciones en lugares donde, según planteó, podrían haberse sostenido. En ese sentido, mencionó el caso de Marcos Juárez y afirmó que la obra social nacional “eligió el abandono” pese a contar con estructura para mantener la atención.

Llaryora señaló además que la Provincia está funcionando como una suerte de contención frente al retiro del Estado nacional. “Estamos funcionando como una bafer, cubriendo las necesidades como podemos”, expresó, en alusión a la presión que hoy recae sobre el sistema provincial para suplir faltantes en áreas esenciales.

Críticas al ajuste nacional

El gobernador vinculó esa situación con otras decisiones del Gobierno de Javier Milei, como la quita de subsidios al transporte y el desfinanciamiento de programas vinculados a la salud y la discapacidad. En ese marco, anticipó que Córdoba ampliará su fondo para discapacidad frente a la falta de aplicación de la ley de emergencia aprobada por el Congreso.

También advirtió sobre el impacto social de la crisis y aseguró que hay cada vez más familias en situación de vulnerabilidad. Como ejemplo, remarcó que la Provincia debió ampliar los cupos del Paicor porque “cada vez hay más chicos en Córdoba que necesitan alimentarse”.

“Hay que tener una mirada especial por los que menos tienen. Hay sectores que están creciendo en Argentina pero hay otros que la están pasando muy mal”, afirmó.

Consumo, empresas y empleo

Al analizar el cuadro económico, Llaryora sostuvo que el modelo actual no puede medirse solo por el orden de las variables macroeconómicas. Según dijo, el verdadero resultado debe verse en la capacidad de generar empleo y sostener la actividad.

En esa línea, alertó que ya se acumulan “ocho meses de caída del consumo y cierre de empresas” y planteó que el país necesita una política económica que combine orden con desarrollo. “El modelo tiene que tener una macroeconomía ordenada pero que piense en el desarrollo, el éxito económico se mide por la generación de trabajo”, señaló.

Recorrida por el sur provincial

Las definiciones del gobernador se dieron en el marco de una gira por Camilo Aldao, General Baldissera y Colonia Barge, donde encabezó actos oficiales, entregó viviendas, anunció obras de infraestructura y confirmó aportes para instituciones locales.

Sin embargo, más allá de esos anuncios puntuales, el eje político de la jornada quedó atravesado por sus cuestionamientos a la administración nacional y por el planteo de que Córdoba está absorbiendo con recursos propios parte del vacío que deja la retirada de programas y servicios nacionales.