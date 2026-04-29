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La Policía refuerza controles preventivos en Villa Carlos Paz

La Policía desplegó un operativo de prevención con personal del CAP, EME, FPA, DUAR y efectivos de la Departamental Punilla, con controles de personas, motocicletas y vehículos en distintos sectores.

La Policía de la Departamental Punilla puso en marcha un operativo de prevención en Villa Carlos Paz, con el objetivo de reforzar la seguridad y prevenir hechos delictivos.

Según se informó, el procedimiento fue dispuesto por la superioridad policial y estuvo a cargo del subdirector de la U.R.D. Punilla, Comisario Mayor Andrés Aguirre, junto a oficiales jefes.

Del despliegue participaron efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), Escuadrón Motorizado Enduro (EME), Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), DUAR y personal de distintas dependencias de la Departamental.

Durante el operativo se realizaron controles de personas, motocicletas y vehículos en distintos puntos, con el propósito de disuadir actividades delictivas y fortalecer la presencia policial en el territorio.

lajornada
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