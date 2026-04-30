Finalmente, el municipio inauguró un nuevo reservorio de agua en El Fantasio

El municipio dejó habilitado un nuevo reservorio integral con capacidad para 1.600.000 litros de agua en barrio El Fantasio, destinado a reforzar el abastecimiento en los distritos Centro y Oeste. En la presentación oficial también se difundió un listado de obras ejecutadas “con fondos propios”, aunque allí apareció incluido el nuevo acueducto de avenida Cárcano, una obra financiada casi en su totalidad por la Provincia.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz inauguró un nuevo reservorio integral de agua en barrio El Fantasio, una obra con capacidad para 1.600.000 litros que, según se informó, permitirá ampliar la capacidad de reserva del sistema y reforzar el suministro en sectores de los distritos Centro y Oeste de la ciudad.

De acuerdo con la información oficial, la nueva infraestructura busca fortalecer la prestación del servicio especialmente en períodos de sequía y mejorar el abastecimiento en barrios como El Fantasio y La Quinta, dentro de una red que el municipio presentó como estratégica para el desarrollo hídrico local.

La obra había sido iniciada en 2022 con un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos, por lo que su inauguración se concreta bastante tiempo después de lo originalmente proyectado.

En la comunicación difundida, el Ejecutivo sostuvo además que Villa Carlos Paz es “la única ciudad del interior de Córdoba en contar con una obra hídrica de tal magnitud”, y encuadró esta inauguración dentro de una política de ampliación y mejora del sistema de agua.

El listado de obras y una inclusión que genera reparos

Junto con la presentación del nuevo reservorio, la gacetilla municipal enumeró una serie de obras de agua realizadas y en ejecución durante los últimos cuatro gobiernos municipales, que fueron atribuidas a una política sostenida “con fondos propios”.

En ese repaso se mencionaron la interconexión de acueductos para unificar el sistema de agua potable, el recambio de válvulas de presión en distintos puntos de la ciudad, los reservorios de Costa Azul, La Quinta 3° y Villa del Lago, la refuncionalización de la planta La Quinta, el recambio integral de cañerías, el enfundado del canal de toma en Planta Cuesta Blanca, los filtros de anillas en Distrito Norte – Villa del Lago, aún en construcción, y el reservorio de barrio Colinas, también en obra.

Sin embargo, dentro de ese mismo listado apareció incluido el nuevo acueducto principal de avenida Cárcano, una incorporación que llama la atención, ya que se trata de una obra financiada casi totalmente por la Provincia, con una participación menor del municipio canalizada a través de un crédito que, a su vez, también fue otorgado por el gobierno cordobés.

Respecto a la cisterna de El Fantasio, todo el proceso de construcción estuvo atravesado por numerosas dificultades, lo que motivó críticas y pedidos de explicaciones por parte de la concejala Pía Felpeto.