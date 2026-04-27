Valle Hermoso avanza con obras de bacheo y suma luminarias solares

La Municipalidad informó nuevos trabajos de mejora urbana en distintos sectores de la localidad, con intervenciones sobre calles de barrio Loma San Jorge y la instalación de iluminación solar en la zona de Vaquerías.

La Municipalidad de Valle Hermoso informó que continúa con trabajos de mejora de la infraestructura urbana en distintos sectores de la localidad, con tareas de bacheo en barrio Loma San Jorge y zonas aledañas, y con la instalación de luminarias solares en Vaquerías.

En el caso del mantenimiento vial, el municipio señaló que se avanza con trabajos de bacheo como parte del plan progresivo de mejora de la vía pública que se desarrolla en distintos barrios, con el objetivo de optimizar la circulación y brindar mayores condiciones de seguridad para vecinos y conductores.

Según se indicó, en esta etapa las reparaciones se realizan con adoquines, una alternativa que fue presentada como más resistente y duradera frente al desgaste y al tránsito cotidiano, y que apunta a dar una respuesta más efectiva y sostenible en los sectores intervenidos.

A la par de esas tareas, la comuna informó que se están colocando luminarias solares en la zona de Vaquerías, en una intervención orientada a mejorar las condiciones de iluminación y seguridad en ese sector de la localidad.

Desde el municipio explicaron que este trabajo se concreta de manera conjunta con vecinos de la zona, quienes colaboraron con la adquisición de las luminarias, mientras que la Municipalidad lleva adelante las tareas de colocación e instalación.

La incorporación de este sistema, agregaron, busca fortalecer la infraestructura urbana a partir de una alternativa sustentable y eficiente, al tiempo que acompaña el crecimiento de distintos sectores de Valle Hermoso.