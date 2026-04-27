Villa Carlos Paz inauguró un nuevo punto panorámico para fotos grupales sobre la costa del lago

El espacio fue habilitado este domingo sobre la Avenida Arturo Umberto Illia, en un sector de la costa del lago San Roque, y apunta a sumar un nuevo lugar fotografiable para vecinos, contingentes y visitantes.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dejó inaugurado este domingo un nuevo punto panorámico y fotografiable pensado especialmente para la realización de fotos grupales, en una propuesta orientada a reforzar el perfil paisajístico y turístico de la ciudad. El acto contó con la presencia del intendente Esteban Avilés.

El espacio está ubicado sobre la costa del lago San Roque, en Avenida Arturo Umberto Illia, entre las calles Beethoven y French, en una zona de fuerte atractivo visual y circulación de visitantes.

Según se informó, la iniciativa se concretó en el marco del programa municipal de Padrinazgo de Espacios Públicos, creado mediante la Ordenanza N° 7084/24, una herramienta que busca promover la participación ciudadana y permitir el desarrollo de proyectos de interés comunitario en distintos sectores de la ciudad.

Desde el municipio señalaron que la propuesta surgió a partir de un pedido de vecinos, empresarios vinculados al turismo de grupos y comerciantes de la zona.

La inversión para concretar el padrinazgo fue realizada por empresas estudiantiles, comerciantes frentistas y firmas del rubro de la construcción, que aportaron los insumos necesarios para el desarrollo del espacio.

Entre los padrinos que participaron del proyecto figuran Flecha, Recrear, La Ideal, Entretur, Carlos Paz Hoteles, ICE Bar de Hielo, Arquimedes, Gentile, Kiwi y Gulf.

El nuevo punto panorámico fue pensado para que pueda ser utilizado por vecinos, contingentes, grupos de personas mayores y visitantes de distintos lugares del país y del exterior, sumando un nuevo sitio para la toma de fotografías en uno de los corredores más transitados de la ciudad.