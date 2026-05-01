Orso participó de la marcha de la CGT en Buenos Aires: “Seguimos luchando por los derechos de los trabajadores”

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz estuvo este jueves en la movilización convocada por la CGT en la ciudad de Buenos Aires. Participó junto a referentes sindicales y, este viernes, encabezará además el festejo local por el Día del Trabajador con los socios del gremio.

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, participó este jueves de la movilización realizada en la ciudad de Buenos Aires con motivo del Día del Trabajador, en una convocatoria encabezada por la CGT.

El dirigente mercantil estuvo presente en representación del gremio local junto a Carlos Pérez, presidente de la obra social OSECAC; el subsecretario de la FAECYS, José González; y otros representantes sindicales.

En ese marco, Orso remarcó el sentido de la jornada y sostuvo que “seguimos luchando por los derechos de los trabajadores”, en línea con la consigna que atravesó la movilización.

La participación del referente carlospacense en la marcha nacional se dio en la previa de la actividad que el propio sindicato realizará este viernes en Villa Carlos Paz para celebrar el Día del Trabajador junto a sus afiliados.

Como ya fue anunciado, el encuentro local se llevará a cabo en el predio del sindicato ubicado camino a Las Jarillas, donde se desarrollará el tradicional almuerzo con socios del Centro de Empleados de Comercio.