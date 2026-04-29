Mercado Libre abrirá oficinas en Villa Allende con una inversión de US$ 3 millones

La empresa desembarcará en la ciudad del departamento Colón con un nuevo espacio de oficinas sobre avenida Padre Luchesse, que comenzará a funcionar en enero de 2027. El intendente Pablo Cornet destacó que la elección no respondió solo a beneficios impositivos, sino también a condiciones de ubicación, transporte e infraestructura.

Mercado Libre abrirá un espacio de oficinas en Villa Allende con una inversión de US$ 3 millones, en una apuesta que marca su desembarco en la ciudad del departamento Colón tras el cierre de su sede en la ciudad de Córdoba a mediados del año pasado.

Según se informó, las nuevas oficinas estarán ubicadas sobre la avenida Padre Luchesse, en un sector cercano a la zona céntrica de Villa Allende, y la previsión es que comiencen a operar en enero de 2027.

El intendente Pablo Cornet celebró la llegada de la firma y remarcó que la decisión de instalarse en la ciudad no se explica únicamente por el esquema de incentivos fiscales. En declaraciones a Ahora Noticias, sostuvo que hubo un trabajo previo en el que también pesaron otros factores vinculados a la propuesta local.

En ese sentido, señaló que la empresa valoró aspectos como el transporte, la ubicación geográfica y la infraestructura de la ciudad, además de los beneficios tributarios que ofrece el municipio para atraer inversiones.

Qué beneficios ofrece Villa Allende

Cornet explicó que una de las herramientas previstas es la eximición de impuestos por cinco años, aunque aclaró que ese beneficio está sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos el monto de la inversión y la cantidad de empleados radicados en Villa Allende.

También indicó que el régimen contempla el concepto de grupo económico, una figura que permite que distintas razones sociales vinculadas entre sí sean consideradas como una sola unidad en términos tributarios.

Otro de los puntos incluidos en el esquema de promoción es el vinculado al parque automotor. Según detalló, la tasa se reduce a medida que aumenta la cantidad de vehículos asociados a la actividad de la empresa, e incluso pueden contemplarse no solo unidades propias sino también de terceros que acrediten una relación con la compañía.

Con este proyecto, Villa Allende suma una inversión de peso en su corredor comercial y empresarial, con la llegada de una de las firmas más importantes del ecosistema tecnológico y de servicios de América Latina.