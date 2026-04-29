Cruzeiro golpeó al final, le ganó a Boca y el arbitraje quedó en el centro de la escena

El Xeneize cayó 1-0 este martes ante Cruzeiro en el Mineirão, por la fecha 3 del Grupo D de la Copa Libertadores, en una noche marcada por la expulsión de Adam Bareiro y por la fuerte polémica alrededor del arbitraje de Esteban Ostojich. La derrota le quitó a Boca el puntaje ideal y dejó al equipo brasileño arriba, al menos de manera provisoria, por el criterio de desempate.

Boca perdió 1-0 con Cruzeiro este martes en Brasil y dejó atrás su arranque perfecto en la Copa. El partido cambió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Adam Bareiro vio la segunda amarilla y dejó al equipo argentino con diez.

En el complemento, el local empujó con el hombre de más y terminó encontrando la diferencia a los 37 minutos, con un gol de Néiser Villarreal tras una acción armada junto a Kaio Jorge.

Durante buena parte de la noche, Boca resistió en inferioridad numérica y sostuvo el empate gracias a varias intervenciones de Leandro Brey. Cruzeiro manejó más la pelota, jugó casi todo el segundo tiempo en campo rival y recién pudo quebrar la resistencia en el tramo final, después de insistir con más continuidad que claridad.

La actuación del árbitro uruguayo Esteban Ostojich quedó bajo la lupa por la expulsión de Bareiro, una decisión que desató una fuerte protesta dentro de la cancha y que luego fue cuestionada también por futbolistas y cuerpo técnico de Boca. La roja condicionó todo el desarrollo y terminó siendo el eje de la polémica en Belo Horizonte.

Con este resultado, Cruzeiro se subió a la cima provisoria del Grupo D, mientras que Boca quedó con los mismos puntos pero sin el liderazgo. En la próxima fecha, el Xeneize visitará a Barcelona de Ecuador el martes 5 de mayo a las 21, y el conjunto brasileño jugará como visitante frente a Universidad Católica el miércoles 6 a las 23.