Millonarios aportes de la Provincia para obras de gas en escuelas de Punilla

A través del Ministerio de Cooperativas y Mutuales, el Gobierno de Córdoba otorgó subsidios millonarios a cinco instituciones educativas de Cosquín y Capilla del Monte para la ejecución de obras de gas natural y el mejoramiento de la infraestructura escolar.

El programa Conectar Gas Escuelas, impulsado por el Ministerio de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, avanza en el objetivo de llevar gas natural a instituciones educativas de todo el territorio provincial. En ese marco, se concretaron esta semana nuevas entregas de subsidios en ciudades del departamento Punilla para financiar obras de conexión a la red.

En Capilla del Monte, el secretario de Coordinación Territorial de la cartera, Fabricio Díaz, junto al intendente Santiago Arenas, entregó un aporte de 29 millones de pesos al IPEM 279 Maestro Luciano Boucar y otro de 38 millones a la sede local de la Universidad Provincial de Córdoba “Dr. Bernardo Houssay”.

Mejora sustancial

Las entregas continuaron en Cosquín, donde, junto al intendente Raúl Cardinali, Díaz otorgó subsidios por 25.932.503 pesos a la escuela primaria “Teniente General Julio Argentino Roca”; por 20.721.745 pesos a la escuela “Dr. José Francisco Mieres”; y por 30.756.210 pesos al Colegio Superior “Presidente Roque Sáenz Peña”.

Los fondos provinciales estarán destinados a la ejecución de obras de gas natural en cada establecimiento. Estas intervenciones permitirán mejorar de manera sustancial las condiciones de cursado, brindando mayor comodidad y entornos más adecuados tanto para estudiantes como para docentes.

La iniciativa forma parte de una política impulsada por el gobernador Martín Llaryora, orientada a fortalecer la infraestructura educativa en el interior provincial y a garantizar igualdad de oportunidades a través del acceso a servicios básicos esenciales.