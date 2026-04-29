El lunes arranca una nueva etapa de excavaciones en busca de restos en La Perla

El Juzgado Federal N° 3 y el Equipo Argentino de Antropología Forense pondrán en marcha una nueva campaña de trabajo en el sector de Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera. La intervención se realizará en un área de tres hectáreas, junto a la zona donde en 2025 fueron hallados restos óseos humanos y donde este año se logró identificar a 12 personas desaparecidas durante la dictadura.

La búsqueda de restos vinculados a víctimas del terrorismo de Estado tendrá desde el próximo lunes 4 de mayo una nueva etapa en el predio de La Perla, en la provincia de Córdoba.

El anuncio fue realizado por el Juzgado Federal N° 3 y por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que informaron el inicio de la Campaña 2026 – La Perla, centrada en tareas de excavación y prospección arqueológica dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera.

Si bien los trabajos preliminares comenzaron el viernes pasado con el acondicionamiento del camino de acceso y el desmalezado del terreno, las intervenciones de campo empezarán formalmente el lunes, cuando se ingrese a la zona prevista para la nueva búsqueda.

Una segunda etapa en Loma del Torito

La campaña se desarrollará en un sector de tres hectáreas contiguo al área intervenida entre septiembre y noviembre de 2025, donde fueron recuperados numerosos restos óseos humanos dispersos y desarticulados.

Se trata de una segunda fase de trabajo en Loma del Torito, un punto que volvió a cobrar centralidad este año luego de que, a comienzos de marzo, se confirmara la identificación de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar a partir de hallazgos realizados en ese lugar.

Trabajo conjunto

Las tareas serán llevadas adelante con la participación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba, en articulación con el EAAF.

Además, el operativo contará con apoyo logístico y provisión de recursos por parte del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Córdoba.

Con esta nueva campaña, la investigación judicial y forense sumará otra etapa en un sitio clave para el avance de las causas de Memoria, Verdad y Justicia en Córdoba.