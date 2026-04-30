Villa Carlos Paz: municipio actualizó los horarios del transporte urbano para mayo y aumenta el boleto

La Municipalidad informó que ya están definidos los horarios de las distintas líneas del transporte urbano para el mes de mayo. Además, desde este viernes 1° entrará en vigencia una nueva tarifa, con un boleto de $1.670.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz informó a los vecinos de la ciudad que el transporte urbano de pasajeros ya cuenta con los horarios correspondientes a sus distintas líneas para el mes de mayo.

Por otra parte, desde este viernes 1° de mayo comenzará a regir un nuevo aumento del boleto, cuyo valor será de $1.670.

Además, el municipio recordó que los usuarios pueden abonar el pasaje mediante el nuevo sistema de pago, utilizando tarjeta de crédito o débito, billeteras virtuales, QR y aplicaciones de pago.

También se indicó que el recorrido de las unidades puede seguirse en tiempo real a través de la aplicación Comunidad Conectada VCP.

Las líneas tendrán los siguientes recorridos y horarios:

L2: Sol y Río- Costa Azul.

L5A: ACA- Altos del Valle-Colinas.

L5B: Playas de Oro- Colinas.

L6: ACA -Playas de Oro.

L8: Costa Azul -Altos del Valle.

L9: Hospital -Altos del Valle.