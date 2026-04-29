Tras salir del gabinete, Zacarías volvió a planta permanente con un plus salarial del 67%

Luego de ser reemplazada por Carlos Viotti en la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana, Soledad Zacarías regresó como agente de planta permanente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Sin embargo, un decreto firmado por el intendente Esteban Avilés le otorgó desde el mismo 7 de abril un adicional por Dedicación Funcional Básica equivalente al 67% del sueldo básico.

Tras dejar su cargo en el gabinete municipal, Soledad Zacarías volvió a desempeñarse como empleada de planta permanente de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, pero con un plus salarial dispuesto por el Ejecutivo.

De acuerdo con el decreto 237, firmado por el intendente Esteban Avilés y fechado el 27 de abril, se le otorgó a Zacarías el adicional de Dedicación Funcional Básica, equivalente al 67% del sueldo básico, con vigencia retroactiva al 7 de abril, fecha en la que dejó la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Promoción Humana.

La medida se encuadra, según se indica, en las previsiones de la Ordenanza 840, correspondiente al Régimen Escalafonario Municipal en materia de adicionales y suplementos.

En el momento de su salida del gabinete y del ingreso de Carlos Viotti en su reemplazo, la información oficial había señalado que Zacarías pasaría a tener a su cargo la interrelación con las distintas secretarías municipales, las instituciones intermedias de la ciudad y el bloque de concejales del Cuerpo Legislativo.

Ahora, en los fundamentos del decreto, Avilés justificó el otorgamiento del adicional al sostener que la experiencia de la exfuncionaria en el área la convierte en “un recurso humano de vital importancia para el correcto desenvolvimiento” de esas tareas.

“Resulta de vital importancia potenciar la comunicación interáreas, entre las distintas secretarías del municipio, como también la coordinación de acciones, tendientes a optimizar el uso de los recursos humanos y materiales, resultando la agente Zacarías quien reúne las condiciones e idoneidad necesarias para su cumplimiento”, señala el decreto.

La decisión vuelve a poner el foco sobre la situación administrativa y salarial de Zacarías, ya que podrá percibir este adicional sobre una categoría superior obtenida a comienzos de 2025, en una medida que en su momento generó cuestionamientos.

Cabe recordar que el primer decreto de 2025, firmado por Esteban Avilés y por la entonces secretaria Soledad Zacarías, dispuso recategorizaciones para distintos agentes de planta permanente. Si bien esa decisión se enmarcó en un convenio entre el Ejecutivo y el Sindicato de Empleados Municipales, la inclusión de la propia Zacarías entre los agentes beneficiados generó críticas y planteos por un posible conflicto de intereses.

De esta manera, la exsecretaria volvió a planta permanente, pero con una mejora salarial dispuesta por decreto y con efecto desde el mismo día en que dejó formalmente el gabinete municipal.