El consumo masivo cayó otra vez en marzo y registró su peor baja en 14 meses

Según un relevamiento privado, las ventas de productos de consumo masivo retrocedieron 5,1% interanual en marzo y acumularon una caída de 3,1% en el primer trimestre. El descenso volvió a mostrar la debilidad de los canales tradicionales, pese a un repunte mensual frente a febrero.

El consumo masivo volvió a caer en marzo y profundizó la debilidad que ya había mostrado en el arranque del año. De acuerdo con la medición de Scentia, las ventas en unidades retrocedieron 5,1% frente al mismo mes de 2025, en lo que fue la contracción más marcada desde enero de 2025. Con ese resultado, el primer trimestre cerró con un rojo acumulado de 3,1%.

La baja alcanzó a todos los canales relevados, aunque con distinta intensidad. En la comparación interanual, los mayores retrocesos se dieron en los mayoristas, con una caída de 8,8%, y en los supermercados, con 7%. Más atrás quedaron los autoservicios independientes, con 5,1%, y los almacenes y kioscos, con 4,5%.

El dato dejó, de todos modos, una señal mixta: frente a febrero, el consumo mostró una mejora mensual de 6,1%, impulsada por una recuperación en supermercados, mayoristas y autoservicios. Aun así, ese rebote no alcanzó para revertir la tendencia de fondo, que sigue mostrando una demanda contenida en los productos de compra cotidiana.

El retroceso del consumo se conoció en un contexto en el que la inflación volvió a acelerarse. El INDEC informó que el IPC subió 3,4% en marzo y acumuló 9,4% en el año, con fuerte incidencia de los precios regulados. En paralelo, distintos análisis sobre la actividad económica vienen mostrando una recuperación desigual, con sectores como minería, agro y servicios financieros en alza, pero con comercio e industria todavía rezagados.

En ese escenario, la nueva caída del consumo masivo refuerza una de las principales alertas sobre la economía real: la mejora de algunos indicadores macro todavía no logra traducirse de manera clara en una recuperación sostenida del gasto cotidiano de los hogares.