Villa Carlos Paz: así funcionarán los servicios municipales durante el feriado del 1° de mayo

La Municipalidad difundió el esquema de atención y funcionamiento previsto para este viernes 1° de mayo, con cambios en la atención administrativa, la recolección de residuos y el transporte urbano, y con guardias en áreas esenciales.

La Municipalidad de Villa Carlos Paz dio a conocer el esquema de funcionamiento de los servicios municipales con motivo del feriado por el Día del Trabajador, este viernes 1° de mayo.

Según se informó, el Palacio 16 de Julio y las demás dependencias municipales permanecerán sin atención al público. Tampoco funcionará el servicio de Atención al Ciudadano 147.

En el caso del Servicio Municipal de Agua y Saneamiento, se trabajará con guardias para atender eventuales emergencias, mientras que el Hospital Municipal mantendrá atención por guardia.

La recolección de residuos no se prestará durante la jornada del viernes, por lo que desde el municipio solicitaron a la comunidad colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad, respetando los días y horarios habituales del servicio.

El Transporte Urbano, en tanto, circulará con frecuencia de día feriado.

Por otra parte, la Seguridad Urbana funcionará con normalidad durante las 24 horas, con atención vía WhatsApp al 3541528817, al igual que el Centro de Monitoreo VCP, que también operará con normalidad durante todo el día.

Además, el Parque Estancia La Quinta permanecerá abierto de 8 a 20.30.