La Provincia fortalece el turismo sostenible y la conservación

La Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía firmaron un convenio para capacitar y certificar a prestadores de turismo alternativo. El objetivo del acuerdo es mejorar las tareas de control y fiscalización en Áreas Naturales Protegidas y Zonas de Riesgo. Además, guardaparques provinciales se capacitaron para acompañar el desarrollo de un turismo responsable y sostenible.

La Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía y la Agencia Córdoba Turismo acordaron codiseñar e implementar un programa de capacitación y certificación destinado a prestadores de turismo alternativo habilitados que desarrollen actividades en Áreas Naturales Protegidas y/o Zonas de Riesgo.

La iniciativa busca establecer una colaboración activa y permanente en acciones vinculadas al desarrollo turístico sostenible, la gestión ambiental, la conservación de la biodiversidad y la promoción de prácticas de economía circular dentro del sector turístico de la provincia.

Las instancias de capacitación abordarán contenidos vinculados a la normativa vigente sobre Áreas Naturales Protegidas, ambiente, turismo y uso público en entornos naturales.

Además, se trabajará sobre prácticas de bajo impacto ambiental, con eje en la gestión responsable de residuos, la protección de la flora y fauna nativa y la aplicación de principios de conservación como “No dejar rastro”.

La formación incluirá herramientas para la prevención y actuación ante incendios forestales, gestión de riesgos y primeros auxilios en zonas agrestes, procedimientos para denuncias ambientales y control de actividades en territorio.

Cabe destacar que el acuerdo también establece mecanismos de cooperación y coordinación para fortalecer las tareas de control y fiscalización de guardaparques provinciales, en acciones de verificación del cumplimiento de la normativa vigente por parte de prestadores turísticos.

El mismo fue suscrito por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, y la secretaria general de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía, María Victoria Flores.

Esta acción forma parte del trabajo articulado que impulsa el Gobierno de Córdoba entre sus distintas dependencias, con el objetivo de coordinar acciones, programas, proyectos, capacitaciones y estrategias conjuntas orientadas a la promoción del turismo sostenible, la protección ambiental, la economía circular y la preservación de los recursos naturales y culturales de la provincia.

Jornada de trabajo de guardaparques provinciales

Bajo esta misma línea, la Secretaría General de Ambiente, Economía Circular y Biociudadanía llevó adelante una jornada de trabajo para guardaparques provinciales, con el objetivo de fortalecer las capacidades de control, fiscalización y gestión en las Áreas Naturales Protegidas de la provincia.

La actividad comenzó con una capacitación brindada por Policía Ambiental y más tarde, en la Facultad de Turismo y Ambiente, participaron de una nueva formación para incorporar herramientas para acompañar el desarrollo de prácticas turísticas responsables y seguras.

Como cierre de la jornada, y en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, se realizó una plantación simbólica en el Jardín de las Memorias de la facultad, junto con la colocación de un cartel elaborado por guardaparques provinciales, como gesto de compromiso con la conservación y el cuidado de la casa común.