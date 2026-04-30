Tras una larga investigación, la Escuela Carlos Nicandro Paz corrigió un error histórico y adecuó su fecha fundacional

La histórica escuela de Villa Carlos Paz adecuó oficialmente su aniversario al 29 de abril de 1910, luego de un proceso de revisión respaldado por documentación oficial. La corrección deja atrás una fecha sostenida durante décadas y reconoce como antecedente comunitario las clases impulsadas en 1908, pero distingue ese origen de la creación formal del establecimiento.

La Escuela Carlos Nicandro Paz celebró este miércoles un acto durante el cual corrigió un error histórico vinculado a su fecha de fundación y adecuó oficialmente su aniversario al 29 de abril de 1910.

La modificación fue posible a partir de una investigación del historiador Jorge Enrique Etchevarne, iniciada hace más de una década, que permitió revisar la fecha que durante años se tomó como válida en la historia del establecimiento. Hasta ahora, la referencia más difundida ubicaba la fundación el 13 de octubre de 1911.

El proceso de revisión fue impulsado primero por el grupo Amigos por la Historia y formalizado luego por la Comisión de Identidad Carlospacense, con el acompañamiento del municipio y la intervención de la directora de la institución, Flavia Rodríguez. Finalmente, el cambio obtuvo el reconocimiento del Ministerio de Educación de Córdoba, que validó la nueva adecuación histórica.

Del acto oficial participó el intendente Esteban Avilés, junto a autoridades escolares, integrantes de la comunidad educativa y Freddy Sorrentino, uno de los nietos de Carlos Nicandro Paz y Margarita Avanzatto.

“A lo largo del tiempo mi trabajo de investigación no ha tenido otra retribución más que la satisfacción de esclarecer hechos desconocidos o controversiales. Sobre la historia de la escuela Carlos Paz surgían contradicciones entre lo que se relataba y lo que estaba registrado en los libros de inspección, por lo tanto decidí averiguar por qué se sostenía como fecha fundacional el 12 o 13 de octubre”, recordó Etchevarne. Y agregó que el resultado de esa tarea fue entregado oportunamente a directivos de la escuela, aunque no fue considerado en ese momento.

El investigador remarcó además que “es durante la actual gestión de gobierno municipal que surge la inquietud de corregir la fecha errónea y se inician los trámites para concretarlo”, y valoró que el reconocimiento actual implique respaldar la historia de la ciudad “fundamentada en documentación y no en versiones orales”.

Por su parte, Avilés definió la jornada como “un día de reconciliación con nuestro pasado, nuestra historia y nuestra identidad” y destacó el trabajo previo que permitió llegar a esta rectificación. En declaraciones periodísticas, sostuvo que la modificación responde a la necesidad de “consolidar datos certeros” y calificó la investigación histórica como “muy prolija, muy seria, muy responsable”. También adelantó que este tipo de revisiones continuarán con “otras fechas, lugares y hechos culturales” de la ciudad.

Qué cambia y qué se conserva en la historia de la escuela

La adecuación de la fecha no desconoce el relato oral que ubicaba en 1908 las primeras clases particulares impulsadas por Carlos Nicandro Paz y Margarita Avanzatto para sus hijos y otros niños del paraje. Ese antecedente, de hecho, fue recuperado en el propio texto conmemorativo distribuido por la institución.

Escuela Carlos Paz – Casona donde comenzaron las clases alquilada por la provincia a don Carlos Nicandro Paz.

Sin embargo, la escuela distingue ahora con claridad entre ese origen comunitario y el nacimiento formal del establecimiento como escuela rural fiscal. En esa reconstrucción, el 29 de abril de 1910 aparece como la fecha institucional válida porque corresponde al acto administrativo que oficializó su creación.

El mensaje institucional también recuerda que el establecimiento estuvo inicialmente vinculado al antiguo caserío de Los Puentes y que recién en 1936 recibió el nombre de Carlos Nicandro Paz, en homenaje a su fundador.

El origen del error que se sostuvo durante décadas

Según la investigación de Etchevarne, la confusión habría comenzado en 1961, cuando se organizaron los festejos por el aniversario de la escuela.

En las primeras actas de ese año, el entonces director Pedro Damián Quinteros dejó asentado que se preparaban actividades por el 53° aniversario del establecimiento, lo que permite inferir que inicialmente se estaba tomando como referencia el año 1908, asociado a la tradición oral sobre el inicio de las clases particulares en la zona.

Pero en el acta de cierre del ciclo lectivo de ese mismo año, la conmemoración ya aparece mencionada como el cincuentenario. Para Etchevarne, allí se produjo el quiebre que dio origen al error: al no contar con el expediente oficial de creación, o al no haberlo consultado, Quinteros habría recurrido a las Actas de Inspección y deducido de manera equivocada que la actividad escolar formal había comenzado en 1911.

El problema, según esa investigación, es que esas actas no correspondían a la fundación, sino a inspecciones realizadas cuando la escuela ya estaba en funcionamiento. Los propios documentos mencionaban papelería de años anteriores y a Waldina Pellerín como directora desde antes de esas visitas.

A esa interpretación errónea se habría sumado otro elemento: la ceremonia del 12 de octubre de 1936, cuando se impuso el nombre de Carlos N. Paz a la entonces escuela San Roque y se colocó una placa en homenaje a su fundador. De acuerdo con Etchevarne, esa fecha fue asociada equivocadamente al aniversario fundacional, cuando en realidad correspondía al cambio de denominación del establecimiento.

Por eso, el investigador sostiene que la fecha válida es el 29 de abril de 1910, ya que ese día el gobernador de Córdoba aprobó por decreto la resolución del Consejo de Educación que disponía la creación de la escuela fiscal San Roque. Es decir, no se trata de una fecha basada en tradición oral, en una inspección posterior o en un homenaje, sino del acto administrativo que le dio existencia oficial a la institución.

De esta manera, una combinación de tradición oral, actas mal interpretadas y una lectura equivocada de una ceremonia posterior terminó instalando durante décadas una fecha fundacional incorrecta. La rectificación realizada ahora no sólo corrige ese error, sino que reordena uno de los hitos centrales de la memoria educativa e identitaria de Villa Carlos Paz.