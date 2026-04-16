Cristian Gómez: “El turismo estudiantil para Villa Carlos Paz es el corte de estacionalidad más grande que tiene la ciudad”

Cristian Gómez, presidente de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, sostuvo que el segmento es hoy la principal herramienta para cortar la estacionalidad, generar empleo desde septiembre y sostener actividad en hoteles, gastronomía, transporte, recreación y comercio. En ese marco, valoró el lanzamiento de la marca “Turismo Estudiantil” como un paso clave para reposicionar al destino a nivel nacional.

Villa Carlos Paz volvió a poner en primer plano al turismo estudiantil como una herramienta económica y estratégica para sostener actividad durante buena parte del año. En una entrevista con VillaNos Radio, Cristian Gómez, presidente de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, explicó el alcance del reciente lanzamiento de la marca “Turismo Estudiantil”, impulsada por la Agencia Córdoba Turismo junto a la institución local, y planteó por qué ese segmento resulta decisivo para el empleo, la ocupación hotelera y el movimiento comercial de la ciudad.

Gómez sintetizó ese rol con una definición contundente: “el turismo estudiantil para Villa Carlos Paz es el corte de estacionalidad más grande que tiene la ciudad”. A la vez, remarcó que esa ventaja está concentrada en muy pocos destinos del país, al señalar que “solo dos ciudades en la Argentina tienen esa posibilidad: San Carlos de Bariloche y Villa Carlos Paz”.

Un trabajo de años para darle visibilidad nacional

El dirigente encuadró el lanzamiento como el resultado de una gestión larga y sostenida. Según explicó, “este es un trabajo de mucho tiempo, de muchos años”, y respondió a una necesidad que desde la Cámara venían planteando desde hace tiempo: posicionar y darle visibilidad al turismo estudiantil en todo el país.

Cristian Gómez, presidente de la Comisión de Turismo Estudiantil de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz.

En ese contexto, recordó el peso histórico de Villa Carlos Paz en este segmento. Sostuvo que “Villa Carlos Paz es el destino más antiguo en el segmento de turismo estudiantil” y subrayó que “hace más de 60 años que Carlos Paz recibe egresados”. Por eso definió el acuerdo alcanzado como un paso especialmente importante para la ciudad y para su identidad turística.

El gran corte de estacionalidad

El núcleo del planteo de Gómez estuvo puesto en el efecto económico concreto que genera el estudiantil. En su descripción, la diferencia con otros movimientos turísticos no pasa solo por el volumen, sino por el momento del año en que activa empleo y consumo.

Afirmó que el segmento “tiene un efecto económico y de generación de fuentes de empleo mucho más tempranas que la llegada de la temporada”, y explicó que esa dinámica se traduce en trabajo desde septiembre, cuando en muchos otros destinos la actividad fuerte recién se pone en marcha en verano o en julio.

En esa cadena, enumeró sectores puntuales que se activan con los contingentes: hoteles, restaurantes, fábricas de alfajores y productos regionales, boliches, transporte, complejos recreativos, taxis, remises y distribuidoras de alimentos. Para Gómez, el impacto excede claramente a la hotelería y derrama sobre múltiples actividades vinculadas al consumo turístico.

También describió la intensidad del movimiento con otra frase fuerte: “son 90 días, 90 días de trabajo sin parar”. Cuando comparó ese volumen con el verano, afirmó sin matices: “es mucho más que la temporada de verano”.

Entre el 30% y el 35% de la “torta” anual

Consultado sobre cuánto pesa el turismo estudiantil dentro del total del turismo anual de la ciudad, Gómez evitó presentar una cifra cerrada como dato exacto. Aclaró que “sería un irresponsable decir un número exacto porque la verdad que no tenemos esa fuente”, pero de todos modos aportó una estimación desde la experiencia del sector.

Según su cálculo, el segmento “tiene que rondar por lo menos entre el 30 y el 35%, sin ninguna duda”. Y remarcó que se trata de “un número muy importante” a la hora de evaluar el movimiento turístico anual de Villa Carlos Paz.

Retroceso respecto de los años fuertes

Aun defendiendo la centralidad del segmento, Gómez reconoció que la ciudad viene atravesando un retroceso en cantidad de pasajeros respecto de sus mejores años. En ese punto, explicó que “estamos teniendo un pequeño retroceso en cantidad de pasajeros” y ubicó dos causas principales.

Por un lado, mencionó los cambios posteriores a la pandemia, cuando principalmente la provincia de Buenos Aires comenzó a vender productos más cercanos y más cortos, lo que restó estudiantes a destinos tradicionales como Villa Carlos Paz. Por otro, vinculó la caída con la situación económica de las familias argentinas, que hoy tienden a elegir viajes de menos tiempo, menos días de alojamiento y destinos más económicos.

Para dimensionar esa baja, recordó que en el momento de mayor volumen la ciudad “convocaba 100.000 estudiantes”. En la actualidad, estimó que el número se ubica “entre 80 y 85.000 pasajeros”, sumando primario y secundario.

Desde esa lectura, el relanzamiento de la marca busca volver a instalar al destino en el mercado y recuperar competitividad. Gómez lo resumió con una consigna simple: que vuelva a quedar claro que “el destino a elegir es Carlos Paz”.

Marca, promoción y mensaje a los padres

En términos prácticos, el dirigente explicó que la nueva estrategia se apoya sobre todo en la promoción. “Fundamentalmente es mostrarnos en la Argentina, a través de la promoción”, señaló, y resumió el mensaje de la campaña en una fórmula directa: “Venite a Villa Carlos Paz a tu viaje de egresados”.

En su mirada, esa comunicación no está dirigida únicamente a los estudiantes, sino también —y especialmente— a las familias. Por eso planteó que el desafío es “mostrarle a los padres de la Argentina que el lugar más seguro y más divertido para mandar a sus chicos es a Villa Carlos Paz”.

Para sostener esa idea, enumeró una serie de atributos del destino: experiencia acumulada, seguridad, diversión, conectividad y recursos humanos preparados.

Un viaje económico, con buen servicio

Otro de los ejes que destacó Gómez fue el trabajo sobre costos y accesibilidad, especialmente en el segmento secundario. Según explicó, junto con prestadores y agencias se diseñaron promociones para que los estudiantes puedan viajar a menor costo sin resignar calidad.

En ese punto, sostuvo que “hemos armado promociones para que el estudiante secundario pueda venir a un bajo costo de viaje egresado” y remarcó que el objetivo es que “puedan viajar todos los compañeros juntos”.

Definió esa propuesta como “un viaje económico, con buen servicio, con la misma calidad del servicio”, con eje especialmente en septiembre y octubre, que describió como los meses más fuertes para el secundario.

A la vez, destacó que el sector privado acompañó este proceso con inversiones. Señaló que la ciudad mejoró su calidad hotelera, la gastronomía y los parques recreativos, y subrayó un rasgo distintivo del segmento: “tenemos tres discos de primer nivel”. Con ese marco, lanzó una definición enfática: “el servicio de Carlos Paz Estudiantil es el número uno lejos en la República Argentina, el más preparado”.

El paso inicial hacia el estudiantil internacional

Gómez también abrió otro frente de expectativa: el del turismo estudiantil internacional. Aclaró que en años anteriores ya habían llegado grupos aislados vinculados al turismo educativo, pero no bajo el formato específico de viaje de egresados.

Ahora, en cambio, confirmó contingentes concretos para este año: casi 300 chicos de Asunción del Paraguay y unos 150 de Santiago de Chile. Para el dirigente, esa llegada representa “el puntapié inicial” de una nueva etapa, y aseguró que será “una alegría” recibir a esos grupos.

Responsabilidad, profesionalismo y promoción sin costo

En varios pasajes de la entrevista, Gómez insistió en que el estudiantil exige estándares específicos porque se trabaja con menores de edad. En ese sentido, pidió a los prestadores responsabilidad, preparación y profesionalismo, en consideración al esfuerzo que hacen las familias para costear esos viajes.

También buscó correr una mirada que reduce el segmento a la idea de “egresados”. Según planteó, “tenemos que entender definitivamente que eso para nosotros son turistas, no son solamente egresados, y hay que atenderlos como turistas”.

Sobre el final, sumó otro argumento a favor del segmento: su efecto como promoción anticipada y orgánica del destino. Describió que cada año miles de chicos vuelven a sus hogares contando cómo los trataron en la ciudad, y que eso funciona como una campaña de difusión sin costo adicional. En sus palabras, Villa Carlos Paz tiene “una promoción sin ningún tipo de costo”, porque los propios estudiantes se convierten en promotores cuando regresan a sus casas y recomiendan la experiencia.

Articulación con el Estado y optimismo en un contexto difícil

Gómez celebró que la estrategia actual tenga articulación entre el sector privado y el Estado. Señaló que tanto el municipio como la Provincia entendieron la importancia del segmento y se sumaron al trabajo conjunto. Por eso sostuvo que “no hay nada más fuerte cuando el sector privado se entrelaza con el público y trabajan por el mismo objetivo”.

En esa misma línea, valoró la relación con el municipio y mencionó un vínculo fluido con el secretario de Turismo y con el intendente, al considerar que esa coordinación permite trabajar “mucho más tranquilos” y con respaldo institucional.

De todos modos, no dejó de reconocer el contexto general. Admitió que “las familias argentinas no la están pasando bien” y que el turismo no está al margen de esa realidad.

Aun así, cerró con una mirada de expectativa: aseguró que seguirán trabajando para fortalecer al sector y expresó el deseo de que Villa Carlos Paz continúe creciendo y manteniéndose “como faro del turismo argentino”.